“mai-nemmeno-parlato”:-antonella-clerici-li-smentisce,-rivelazione-sensazionale-in-diretta

La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno non si trattiene e ammette tutto. La verità è venuta a galla, Antonella Clerici si sfoga

Negli ultimi giorni il nome di Antonella Clerici è stato in prima pagina su tanti siti e giornali. Ciò che si diceva di lei è che fosse coinvolta in uno degli appuntamenti musicali e televisivi più attesi dell’anno, sia in Italia che in Europa. La situazione pandemica, infatti, costringe chiunque a pensare a un’alternativa valida nel caso di un’emergenza all’ultimo minuto. Anche se tutto sembrava estremamente credibile, oggi è arrivata la verità direttamente dalla sua bocca: una diretta di fuoco.

Antonella Clerici lo ammette: “Non ne so niente!”

Il grande evento che tutti stanno aspettando ormai da tempo sta arrivando, finalmente, su Rai1. Il Festival di Sanremo è alle porte e a condurlo sarà ancora Amadeus, che si trova alla sua terza edizione di fila. Questa volta il conduttore dovrà fare a meno del suo braccio destro Fiorello, che ancora non si sa bene se presenzierà per una serata o se lo guarderà comodamente da casa.

Proprio per l’assenza di Fiorello, tantissimi giornali avevano parlato di un accordo che prevedeva il coinvolgimento diretto di Antonella Clerici nella kèrmesse musicale. La conduttrice, infatti, sarebbe subentrata nella conduzione del Festival nel caso in cui Amadeus fosse risultato positivo al test per il Covid-19. Antonella Clerici ha esperienza nel campo, poiché condusse l’edizione del 2010 del Festival della Canzone Italiana.

Nelle ultime ore, però, la diretta interessata ha smentito ogni voce a riguardo di un accordo preso con Amadeus e il team di Sanremo. In una intervista in streaming lasciata a FQMagazine, Antonella Clerici ha chiaramente detto di non saperne niente e di essersi fatta una bella risata con l’amico e collega Amadeus:

Momenti davvero di delirio per tutti i giornalisti che avevano dato la notizia come certa e ufficiale. La Clerici ha attribuito questa notizia al fatto che lei e Amadeus appartengono alla stessa “scuderia”, quella di Lucio Presta. Antonella, comunque, si è rivelata pronta alla battuta e ha augurato al collega di godersi appieno questo suo terzo Festival.

