gianmarco-saurino,-rivelazione-a-sorpresa-per-la-star-di-doc:-“situazione-estremamente-critica”

Rivelazioni shock sul destino dell’amatissimo personaggio di Doc 2: pubblico in lacrime per il personaggio di Gianmarco Saurino.

In un periodo storico per certi versi molto spinoso, gli spettatori italiani si sono affezionati agli affascinanti personaggi di fiction televisive, come nel caso di “Doc – Nelle tue mani“. Le serie è trasmessa su Rai 1 a partire dal 2020, e ha appassionato schiere di fan, che dal divano di casa tifano per i loro beniamini.

Uno dei personaggi più amati in assoluto è certamente Lorenzo Lazzarini, a cui l’attore pugliese Gianmarco Saurino presta il volto. E’ proprio la sua sorte, negli episodi della fiction, a destare più curiosità e clamore tra i fan. Gianmarco ha quindi deciso di dissipare alcuni dubbi, soprattutto dopo i rumors riguardanti la morte del suo storico Lorenzo. Ecco le sue dichiarazioni.

Gianmarco Saurini fa luce sulla sorte di Lorenzo: ecco le indiscrezioni sulla sua fine

La dipartita di Lorenzo Lazzarini ha lasciato un vuoto incolmabile nei fan della fiction Rai Doc 2. Numerosi dubbi hanno afflitto gli spettatori, soprattutto dopo che il personaggio di Andrea Fanti ha palesato, tramite alcuni flashback, la possibilità di esser coinvolto nella morte del collega. In un’intervista rilasciata a “Ciak generation”, l’attore Gianmarco Saurino cerca di rassicurare il suo fandom trepidante. Ecco le sue dichiarazioni.

“Non vi so dire se quella sia effettivamente la realtà. Ma ci viene abbastanza facile pensare che non lo sia. E’ difficile pensare che Doc possa uccidere un suo medico“. L’ipotesi più accreditata è che Lorenzo Lazzarini, compatibilmente con la narrazione odierna, sia deceduto a causa di un’infezione da Covid-19, come l’attore sembra suggerire: “Ciò che è successo lo racconteremo nell’ottava puntata, l’unica incentrata sul Covid“. Per quanto riguarda il dipanarsi degli eventi nella fiction, Gianmarco rilascia un’importante anticipazione: “Ce ne saranno altri di flashback in queste puntate che semineranno altre informazioni. Finora abbiamo raccontato che Lorenzo è morto, ma non abbiamo raccontato come“.

Infine, è ancora tutta da chiarire il coinvolgimento del personaggio di Giulia Giordano con il decesso del bel medico: si è forse sacrificato per lei? L’attore risponde compunto, senza spoilerare troppi retroscena: “Di sicuro è vero che parliamo di una situazione estremamente critica. In situazioni critiche a volte si fanno delle scelte complesse”.

Non resta che seguire le prossime puntate della fiction Rai per scoprire il destino degli amati protagonisti di Doc 2.

The post Gianmarco Saurino, rivelazione a sorpresa per la star di Doc: “Situazione estremamente critica” appeared first on Ck12 Giornale.