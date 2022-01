“Finalmente sei bagnata…”: volgarità senza fine al GF Vip, richiesta di espulsione immediata [VIDEO]

Una volgarità quasi senza precedenti si è sentita dentro la casa del GF VIP. Momenti di vero imbarazzo per lei, durissima reazione

All’interno della casa del GF VIP il clima sta diventando sempre più teso. Più ci si avvicina alla finale, più i concorrenti cercano di stabilire amicizie e alleanze per far fuori i più temuti. E’ questo ciò che sta succedendo nel gruppo formato da Jessica Selassiè, Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan. Le tre concorrenti, in sauna, questa notte hanno commentato un fatto davvero spiacevole. E’ successo tutto in pochi secondi e ha coinvolto Jessica Selassiè, una delle concorrenti più amate.

Scandalo al GF VIP: “Fai la pozzanghera!”

Jessica Selassiè, sorella di Lulù e di Clarissa, è all’interno della casa del GF VIP dall’inizio del reality. La sua presenza è ben tollerata da tutti, che con la principessa hanno instaurato bei rapporti. Un tema su cui spesso Jessica viene presa un po’ in giro, però, è quello degli uomini. Per sua stessa ammissione, infatti, la Selassiè non ha rapporti con un uomo da più di due anni. Un po’ per casualità e un po’ per scelta, questo tema è diventato oggetto di ironia e di punzecchiature all’interno del GF VIP.

Fino a che si tratta di ironia, Jessica è disposta a riderci su. Il fatto diventa un problema quando dalle battute si passa alle frasi più offensive ed è questo ciò che è successo. In un momento di relax sotto la doccia, la principessa è stata chiamata dalla redazione per un impegno e, con l’accappatoio ma bagnata, si è avviata. In quel momento Barù le ha detto: “Finalmente sei bagnata!”, facendo evidentemente riferimento ai suoi due anni di castità.

Quindi giustifichiamo “Quanto sesso ti ispira Manila? Guarda che sedere” perché a dirlo è una DONNA (la storia dell’età non c’entra perché non è una bambina) mentre se lui fa battute dello stesso livello viene criticato come hanno fatto in sauna? #gfvip pic.twitter.com/8Kon3f61xM — DICBAR stan account ✨ (@archierenauxde1) January 26, 2022

Ma il concorrente non si è di certo fermato qui. Barù ha continuato, dicendo: “Se fossi una carta dei tarocchi, saresti il deserto del Sahara!”. Parole pesanti che non sono affatto piaciute a Jessica e agli spettatori del GF VIP, che in coro chiedono l’espulsione diretta del concorrente.

The post “Finalmente sei bagnata…”: volgarità senza fine al GF Vip, richiesta di espulsione immediata [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.