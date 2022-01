“fate-come-lui!”:-ignazio-moser-e-l’armadio-gate,-domande-imbarazzanti-al-gf-vip

Certi amori non si dimenticano, soprattutto quelli che al GF VIP han fatto parlar di sé. Al GF VIP tutto richiama Ignazio Moser.

Impossibile non pensare a Ignazio Moser, oggi. Il concorrente dell’edizione del 2017 del GF VIP è ancora impresso nella mente dei telespettatori del reality show di Canale5. La sua storia con Cecilia Rodriguez, nata all’interno della casa e ancora forte oggi, è stata poi il centro del gossip per mesi e mesi. Se vi state chiedendo cosa c’entri Ignazio Moser con il GF di quest’anno, basti pensare alla somiglianza tra l’armadio-gate e il letto-gate di Soleil e Alex.

Ignazio Moser e l’armadio: una storia infinita

La storia d’amore tra Ignazio e Cecilia è nata all’interno della casa del GF VIP ormai quattro anni fa. La modella era al tempo fidanzata con Francesco Monte, che ha lasciato proprio durante il reality per fidanzarsi con Moser. Scelta azzeccata, dato che ancora oggi i due vivono una storia forte e appassionata. Un sentimento così travolgente, però, è difficile da contenere in una casa con altre venti persone e con le telecamere puntate 24 ore su 24.

E’ questo lo stesso ragionamento che, proprio oggi, faceva Barù all’interno del GF VIP di quest’anno. Le telecamere inquadrano infatti ogni angolo della casa sia di giorno che di notte. Per dare sfogo ai bollenti spiriti, soprattutto se nel reality ci si è fidanzati, bisogna quindi ricorrere a trucchetti e strategie.

Alex Belli e Soleil Sorge, per esempio, si sono rifugiati sotto le coperte durante lo scoppio della loro amicizia artistica. Il nascondiglio però non si è rivelato troppo efficace e, proprio questa notte, Soleil ha ammesso di avere fatto i preliminari con Belli. Immediati, quindi, i commenti del pubblico, che suggeriscono ai concorrenti del GF VIP di quest’anno di chiedere consiglio a Ignazio Moser e Cecilia, che con il loro armadio avevano fatto scatenare i gossip:

I due, infatti, una volta usciti dal GF VIP avevano affermato di essere riusciti a concedersi qualcosa in più di un bacio, all’interno del reality. A differenza di quest’anno, però, al tempo nessuno li aveva beccati. Che Ignazio Moser entri per dare ripetizioni su come imboscarsi? Chissà.

The post “Fate come lui!”: Ignazio Moser e l’armadio-gate, domande imbarazzanti al GF VIP appeared first on Ck12 Giornale.