“Casini al Quirinale?”. La bomba di Striscia: cosa tirano fuori dall’archivio, roba molto imbarazzante | Guarda

Pier Ferdinando Casini è uno dei nomi caldi per il Quirinale. Per questo motivo Striscia la Notizia ha deciso di dedicargli un servizio, realizzato ovviamente nello stile del tg satirico di Canale 5 che fa riferimento ad Antonio Ricci.

“Già nel 2014 si parlava della possibile elezione di Casini al Colle – si legge sul sito di Striscia – ora che il suo nome è tornato in voga nelle ultime ore per sostituire Sergio Mattarella, abbiamo colto l’occasione per raccogliere i suoi momenti migliori e riproporveli in questa carrellata di performance indimenticabili”. Il tg satirico ha ripercorso alcune tappe della sua carriera politica, iniziata tra le file della Dc, ma soprattutto ha mostrato gli episodi più curiosi che lo hanno riguardato nel corso degli anni.

Tra l’altro a Casini è legato un duplice scenario: non è in corsa solo per il Quirinale, ma in alternativa anche per Palazzo Chigi. A riguardo Enrico Mentana nel corso del suo ultimo speciale quirinalizio su La7 è stato molto chiaro: “Penso sempre che l’operazione-Casini possa portare Draghi al Quirinale e Casini a Palazzo Chigi. Questo perché la politica ha bisogno di un governo politico, non di un presidente della Repubblica politico. È per forza necessario nell’ultimo tratto di legislatura, dato che tutti devono mostrarsi, cosa che non è possibile con Draghi premier: questo esecutivo di fatto è una sorta di safety car”.