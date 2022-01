Oroscopo di Barbanera 25 gennaio: oggi è un martedì proficuo per molti segni

Ariete (21/3 – 20/4) – Con Venere e Marte ostili, momenti di incomprensione e tensione con il partner, ma vale veramente la pena rovinarsi la giornata per piccole scaramucce?

Toro (21/4 – 20/5) – Sarà un martedì piuttosto movimentato, a causa della Luna opposta a Urano. Avrete a che fare con amici o familiari un po’ troppo invadenti.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Occhio, perché Giove è sfavorevole e sarete tentati di eccedere nelle spese. Non fate il passo più lungo della gamba, cosa assolutamente da evitare.

Cancro (22/6 – 22/7) – Grazie alla Luna in Scorpione e a Urano benevoli, oggi potreste fare un incontro capace di provocare, nella vostra vita, cambiamenti a tutto tondo.

Leone (23/7 – 23/8) – Vivrete il legame sentimentale alla giornata. Dato che Venere e Marte sono indifferenti al segno, non è il periodo migliore per avviare grandi progetti per il futuro.

Vergine (24/8 – 22/9) – Se dovete prendere decisioni delicate, non temete, Marte vi darà una mano a fronteggiare la confusione nei giudizi, provocata da Giove e Nettuno opposti.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Riflettete prima di mettere in atto investimenti economici impegnativi. Con l’aiuto di Saturno, fidatevi della scrupolosità per trovare la soluzione a un problema.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Considerate queste stelle un po’ discordanti, da una parte farete scelte anche coraggiose, dall’altra resterete passivamente in attesa delle mosse altrui.

Sagittario (23/11 – 21/12) – La famiglia è al centro dei vostri pensieri, ma sarà bene ricordare che oltre all’apporto pratico, c’è anche bisogno di dimostrare l’affetto che provate.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Per merito della Luna in sestile a Marte, prevedere le azioni di un collaboratore poco leale non sarà difficile. Potrete così concentrarvi sul vostro lavoro con tranquillità.

Acquario (21/1 – 19/2) – Per colpa della Luna in Scorpione quadrata a Mercurio nel segno, gli impegni subiranno dei disguidi e dei ritardi che vi renderanno nervosi e poco socievoli.

Pesci (20/2 – 20/3) – La Luna in Scorpione in trigono a Giove nel vostro cielo favorirà gli incontri con persone nuove. E forse fra queste ci sarà qualcuno che vi farà innamorare.

L’articolo Oroscopo di Barbanera 25 gennaio: oggi è un martedì proficuo per molti segni proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.