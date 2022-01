“non-ne-dice-una-giusta”:-antonella-elia-si-vendica,-asfalta-chi-le-ha-tolto-il-posto

Nella sua ultima intervista la showgirl Antonella Elia asfalta la collega e forse in questo modo si vendica per l’esclusione clamorosa subita qualche mese fa.

Intervistata da SuperGuidaTv, Antonella Elia ha criticato in maniera aspra la collega che adesso siede sulla poltrona che fino a un anno le apparteneva di diritto. Un modo, forse, per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, dopo la mancata riconferma che ha destato parecchio scalpore.

Intanto il viso angelico della Elia tornerà a riempire il piccolo schermo nella puntata odierna del programma Back to School, in onda su Italia 1 e condotto da Nicola Savino. Nell’intervista le hanno chiesto conto di questa nuova e esperienza, ma ovviamente non poteva mancare la domanda sull’edizione incorso del grande Fratello Vip.

Antonella è stata l’opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini fino all’anno scorso. Poi il conduttore ha deciso di cambiare tutto e adesso il giudizio molto critico della Elia suona come una rivincita.

Antonella Elia si vendica: “Le cose non sono come le racconta”

Nella penultima edizione del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha fatto coppia con Pupo, nella veste di opinionista. Per l’edizione in corso Alfonso Signorini ha invece deciso di cambiare, chiamando accanto a sé due nuove opinioniste: Adriana Volpe, volto notissimo della televisione e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis che invece non ha alcuna esperienza pregressa davanti alle telecamere.

Il giornalista di SuperGuidaTv non ha esitato nel chiedere ad Antonella un giudizio su entrambe. Così la Elia ha elogiato con parole di zucchero la Volpe e ha asfaltato senza pietà la Bruganelli. “Devo dire che non ne dice una giusta…Non concordo su nulla di quello che dice Sonia…“, ha raccontato nel corso dell’intervista.

A suo avviso infatti la moglie di Paolo Bonolis è una che dà giudizi di pancia. Giudizi che non nascono da un ragionamento e da considerazioni obiettive, bensì da preconcetti e per partito preso. “Ormai ha preso una posizione e la segue ma se ci riflettesse capirebbe che le cose non sono come le racconta lei…”, ha aggiunto Antonella rincarando la dose.

Parole pesanti, quelle rivolte nei confronti della Bruganelli, la quale ha preso il posto da opinionista del GF senza avere una carriera televisiva alle spalle. Sarà un caso, ma cone questo intervento a gamba tesa la Elia sembra volersi vendicare per la sua esclusione dal Grande Fratello a vantaggio di una neofita alle prime armi.

