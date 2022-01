“Mi sento in imbarazzo per lei”: doccia fredda per Jessica Selassié, snobbata senza pietà

Dopo la puntata del GF Vip, la principessa Jessica Selassié ha messo in piedi un teatrino fatto di avances improbabili che si è risolto con una doccia fredda.

Ieri notte, subito dopo la puntata, nella casa del Grande Fratello Vip Jessica Selassié ha messo in piedi un siparietto farcito di smancerie nel quale ha cercato di trascinare Barù. Ma in cambio la principessina etiope ha ricevuto una doccia gelata.

Per molti Jessica sta cercando in tutti i modi di farsi una storia capace di creare dinamiche che la mettano al centro dell’attenzione, assicurandole la permanenza nel reality show di Canale 5.

Ma quello che è successo ieri sta generando l’effetto contrario. Lo dimostra la reazione dello stesso Barù, e quella dei fan che sui sui social hanno preso a biasimarla e ad accusarla in maniera impietosa.

Jessica Selassié, arriva la doccia fredda: “La sta rendendo ridicola”

Barù, che ieri è finito in nomination, dopo la puntata se ne stava seduto comodamente a guardare la partita di biliardo tra Giucas Casella e Davide Silvestri. Jessica Selassié, che gironzolava da quelle parti, ha annunciato che sarebbe andata a dormire.

“Buona notte, dormi bene”, le ha detto Barù. “A chi vuoi bene?”, ha chiesto la ragazza, mal interpretando le parole del concorrente, spinta nell’errore da un secondo fine che lei stessa ha tirato fuori in maniera evidente.

“Ti ho invitato sul mio letto, hai paura di me?”, ha chiesto la ragazza. “Devo dormire con te per non essere votato?” è la stoccata ricevuta in cambio da Barù. “Ma vah, tanto te ne vai comunque”, ha continuato a scherzare Jessica, che a quel punto si è fatta più pressante, buttandosi addosso a Barù e baciandolo ripetutamente. Ma lui ogni volta l’ha respinta, snobbando senza pietà tutte quelle moine.

Moine che sembrano il tentativo evidente di farsi una storia a tutti i costi. Sui social sono in tanti a pensarla in questo modo. “A me Jessica piace molto, ma posso dire che tutto ciò non le rende per niente giustizia? Per lei o Basciano o Barù è completamente indifferente, l’importante è accaparrarsi un uomo. Mi sento in imbarazzo per lei”, scrive un utente su Twitter.

La strategia di Jessica le si sta ritorcendo contro, mettendola in cattiva luce agli occhi dei telespettatori. “All’inizio Jessica non mi dispiaceva ma ora sta disperazione di farsi la storia per forza la sta rendendo ridicola. Poi qua la fate passare per la povera ingenua che non è”, attacca un altro utente sul social. Ennesima bocciatura che potrebbe avere effetti negativi sulla permanenza della giovane principessa nella casa del GF Vip.

