“Mi è stato proposto”: La pupa e il secchione, lei svela cosa sta accadendo

Ormai è tutto quasi pronto per La pupa e il secchione. Un grandissimo nome è stato associato al programma, lei non smentisce: ecco la verità

Ormai tutto sembra pronto. La Pupa e il Secchione sta per tornare, con un’edizione del tutto rinnovata e con grandi cambiamenti. Alla conduzione ci sarà l’intramontabile e irriverente Barbara d’Urso, ma sugli altri nomi che la affiancheranno c’è ancora molto fumo. Lo show è molto accattivante. I componenti delle coppie in gara, formate solitamente da donne molto belle e da uomini intelligenti e studiosi, insegnano l’uno all’altro ciò che sanno con tanto di verifiche e prove. La potenza di questo show, che negli anni duemila ha spopolato, gli consente di tornare del tutto rinnovato anche nel 2022. Proprio in queste ore circola un nome incredibile su un possibile giudice: sarà proprio lei?

Antonella Elia e La pupa e il secchione: molto vicini

Antonella Elia è una showgirl italiana molto conosciuta, soprattutto nel campo dei reality show. In questi giorni è in televisione con Back To School, il programma di Italia 1 in cui persone dello spettacolo tornano tra i banchi per sostenere l’esame di quinta elementare. Per il suo futuro, però, la Elia ha in serbo grandi progetti, che la vedono al centro delle trasmissioni più chiacchierate del periodo.

In un’intervista al sito SuperGuida TV, Antonella Elia ha ammesso di essere in trattativa con la redazione de La pupa e il secchione per ricoprire il ruolo di giudice. Una scelta importante per la sua carriera, che la porrebbe al centro di una trasmissione sicuramente di successo e molto attesa da tutti. Dopo l’esperienza con Back to School, poi, la Elia sente il bisogno di crescere professionalmente e andare a prendere parte a un prodotto che la ponga in un ruolo più completo.

“E’ ancora tutto top secret“ ha detto Antonella Elia all’intervistatore, lasciando intendere che non può rivelare molto sull’ipotetico contratto stipulato con Mediaset. Men che meno può parlare sulla presenza di altri giudici o sugli accordi presi. Sicuramente, se la Elia si dovesse confermare come giurata de La Pupa e il Secchione, sarebbero garantiti divertimento e ironia, due delle sue caratteristiche più evidenti. Manca poco alla prima puntata e solo lì scopriremo se tutto si è concretizzato.

