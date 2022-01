Doc 2, anticipazione a sorpresa su Lucia Ferrari: le accadrà qualcosa di impensabile

Una rivelazione del tutto inaspettata quella che riguarda Lucia Ferrari, interpretata da Giusi Buscemi. Grandissime novità in arrivo

La serie rivelazione dell’anno scorso, DOC, è tornata nel 2021 con una seconda stagione pazzesca. Oltre al cast già conosciuto, quest’anno han fatto il loro ingresso alcuni nuovi attori per interpretare ruoli nuovi e inaspettati. Una di queste è Giusi Buscemi, la giovane talentuosa attrice di Mazara del Vallo. Lei interpreta la psicologa Lucia Ferrari, specializzata in eventi post-traumatici da Covid-19. La dottoressa, infatti, è stata chiamata proprio per gestire tutte le nuove emergenze legate alla pandemia da Sars-CoV-2, che nella seconda stagione di DOC prende il sopravvento.

Lucia Ferrari, momenti difficili per lei

Protagonista indiscusso di questa serie tv è Luca Argentero nel ruolo di Andrea Fanti, un affermato medico di Milano che perde completamente la memoria in seguito a un incidente stradale. La prima stagione si snoda lungo tutto il percorso che Andrea fa per recuperare la propria vita, con le difficoltà del caso legate alla totale amnesia. La seconda stagione, invece, introduce un elemento innovativo non solo per la serie TV in sè ma anche per il panorama mediale in Italia: la pandemia. Nessuno prima di DOC2 aveva portato nelle serie tv questo argomento.

Un nuovo attesissimo ingresso nel cast di DOC, quindi, è quello di Giusi Buscemi. La giovane e talentuosa attrice interpreta il ruolo di Lucia Ferrari, una psicologa che aiuta pazienti e medici a gestire le conseguenze psicologiche della pandemia di Covid-19. Spesso si pensa che chi svolge quei lavori sia imperturbabile di fronte alle difficoltà della vita, poiché possiede tutti gli strumenti per metabolizzarle e affrontarle.

Proprio per sfatare questa credenza popolare, nella terza stagione di Doc alla dottoressa Lucia Ferrari accadrà qualcosa di veramente sconvolgente. E’ questo quanto dichiarato da Giusi Buscemi al settimanale TV Sorrisi e Canzoni, affermando anche che la dottoressa sarà costretta a chiedere aiuto a sua volta.

Un messaggio molto importante, quello lanciato da DOC. Da un lato, infatti, si sottolinea come anche la salute mentale necessiti di approfondimenti specifici e mirati. Dall’altro, poi, spiega come chiunque debba prendersi cura del proprio equilibrio psichico, anche chi per lavoro si prende cura di quello degli altri. Senza una buona salute mentale, infatti, nessuno può essere utile per nessun’altro, nonostante tutte le specializzazioni e le lauree ottenute.

