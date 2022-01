alex-belli,-provocazione-clamorosa-dopo-la-rottura:-“sto-frequentando-lei”

Dopo la rottura annunciata via Twitter con Delia Duran, sempre via social arriva l’ultima clamorosa provocazione di Alex Belli.

Alex Belli non smette di stupire. Dopo la rottura via social con l’ormai ex moglie Delia Duran, l’ex gieffino torna alla carica con un gesto provocatorio.

La scelta di scaricare Delia via social ha destato parecchio clamore. “Sono completamente stupito delle tue parole pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola“, ha scritto al termine del suo tweet d’addio. E tanto è bastato per renderlo ancor più protagonista del gossip nostrano.

Infatti nelle ultime ore sono emerse una serie di voci che lo vorrebbero già attivo sul fronte sentimentale. Voci che lo hanno spinto a reagire sempre su Twitter con un messaggio che lascia a bocca aperta.

Alex Belli, la provocazione: “Si chiama Bella”

Tornato single, Alex Belli non poteva non destare le attenzioni del gossip, che subito si è attivato per carpire qualunque segnale utile a rivelare i suoi movimenti nel campo sentimentale. E infatti, proprio, ieri mattina il paparazzo Andrea Franco Alajmo, in collegamento con il programma ‘Mattino 5’ condotto da Federica Panicucci, ha sganciato una bomba niente male. Secondo il paparazzo Alex avrebbe già superato la rottura con Delia Duran e avrebbe già intrapreso nuove frequentazioni al femminile.

“Lo sto monitorando” e “vi posso già dire che voci sempre più insistenti continuano a confermarmi che Alex ha la testa altrove. A buon intenditor poche parole”, ha raccontato Alajmo. “Cioè che lui sta già pensando a qualcun’altra adesso. Questa notizia – ha continuato il paparazzo – mi arriva da diversi informatori, tra cui un ex concorrente del Grande Fratello Vip della scorsa edizione, con amici in comune”.

E ancora: “Vi ripeto che lui ha la testa da un’altra parte in questo momento. Per il momento non ho ancora fotografie. Se frequenta altre ragazze? Diciamo che per essere più precisi si sta sentendo con qualcuno. Se chiediamo alle sue ex – ha chiosato Alaimo – è una cosa che ha sempre fatto. Quando parla di amore libero…”. Ma la replica di Belli non si è fatta attendere ed è arrivata con un tweet che sa allo stesso tempo di provocazione e canzonatura nei confronti dei rumor.

“Vi presento chi sto frequentando… Si chiama Bella”, sono le parole di Alex che accompagnano un video in cui dimostra tutto il suo affetto per la sua amata cagnolina che si chiama per l’appunto Bella. Un gesto che per il momento stronca in maniera ironica tutte le voci che lo vedrebbero già impegnato a trovare la sostituta di Delia.

