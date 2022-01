“Un teatrino squallido”: notte di pazzia per Soleil Sorge, ha perso ogni credibilità

I sospetti su un piano scritto a tavolino prima di entrare nella Casa del GF Vip trovano ulteriore conferma dopo l’ultima notte di pazzia orchestrata da Soleil Sorge.

Ancora una volta Soleil Sorge dimostra di essere la regina delle dinamiche in questa edizione del Grande Fratello Vip. Ma forse ieri notte ha fatto il passo più lungo della gamba, mandando all’aria ogni possibilità di essere creduta.

Come spesso accade la notte tra il sabato e la domenica, nella Casa di Cinecittà è il momento di fare festa. L’alcool scorre a fiumi azzerando i freni inibitori, e così gli inquilini che fino a un attimo prima si sono scannati, finiscono per condividere momenti di euforia e di intimità.

Ma quello che è successo ieri è davvero troppo e non può non confermare i sospetti emersi già da tanto. Sospetti che vogliono Soleil Sorge al centro di un piano scritto a tavolino, già prima di entrare in casa. Del resto non si può non pensare a male se quasi ci scappa un bacio con la sua nemica numero uno.

Soleil Sorge, notte di pazzia: con Delia Duran accade tutto

Ieri notte, a un certo punto della festa, Manila Nazzaro Soleil Sorge e Dalia Duran, complici la musica a tutto volume e i calici pieni fino all’orlo, si sono ritrovate a ballare e ad abbracciarsi come vecchie amiche. Scena incredibile se si pensa all’astio esistente tra Soleil e Delia, dovuto alla tresca amorosa che la Sorge ha intrattenuto con Alex Belli, marito della Duran. Tresca che ha spinto Alex ad abbandonare la consorte via social e che ha scatenato l’ennesima lite furiosa tra le due contendenti, andata in scena davanti a milioni di telespettatori nel corso dell’ultima puntata.

Ieri notte invece Soleil e Delia sono arrivate al punto di progettare un viaggio assieme e quasi si sono baciate. E a meno di un impazzimento improvviso, molti tra i seguaci del reality show condotto di Alfonso Signorini, dopo ieri, sono sicuri di aver le prove sul famoso complotto, finalizzato a monopolizzare le dinamiche del programma.

“A pensar male si fa peccato ma quasi sempre si indovina“, scrive un utente su Twitter, che poi aggiunge: “Soleil e Delia amiche, Alex ora lascia Delia! Vai che ci siamo assicurati tutti i blocchi del GFVip fino alla fine!!”. Tanti i commenti dello stesso tenore, in cui viene espressa anche una certa irritazione.

“Raga ma per favore è un teatrino squallido. Soleil e Delia ieri notte amiche ballando insieme ect”, cinguetta un altro utente, che poi osserva: “Ma voi riuscireste mai a ballare con una con cui la sera prima vi siete scannate ? O con una che si è fa**a vostro marito? Che bel teatrino organizzato in 3“. Considerazioni che tolgono alle argomentazioni di Soleil qualunque credibilità.

The post “Un teatrino squallido”: notte di pazzia per Soleil Sorge, ha perso ogni credibilità appeared first on Ck12 Giornale.