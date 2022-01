“sono-pronto-a-partecipare”:-christian-fregoni,-dal-successo-di-caduta-libera-al-clamoroso-sbarco-nel-reality

Il campionissimo dell’ultima edizione di Caduta Libera, Christian Fregoni, si candida per partecipare a uno dei reality show più importanti di Mediaset.

Per Christian Fregoni la recente vittoria nell’edizione 2021 di Caduta Libera, il programma condotto da Gerry Scotti che va in onda su Canale 5, più che un punto di arrivo rappresenta il trampolino di lancio verso la clamorosa partecipazione a un reality molto importante.

Nonostante la vittoria sull’amico Nicolò Scalfi, Christian non è riuscito ad aggiudicarsi il montepremi in palio. Ma poco male, perché la sua notorietà, dovuta anche alla bella presenza e alla cultura dimostrata in trasmissione, lo rende appetibile per un nuova avventura in televisione.

Non è un caso che lui stesso, intervistato da SuperGuida Tv, abbia ammesso candidamente di voler continuare a lavorare per il piccolo schermo, magari prendendo parte a uno dei reality show più importanti tra quelli trasmessi da Mediaset.

Christian Fregoni, da Caduta Libera al famoso reality: “Mi troverei a mio agio”

Per il campionissimo Christian Fregoni, quella di Caduta Libera non è la prima apparizione in tv. Il ragazzo in precedenza ha preso parte a ‘La Pupa e il Secchione e Viceversa‘. E su ciò che ne sarà del suo futuro il ragazzo ha le idee ben chiare. “Mi piacerebbe rimanere nel contesto televisivo. Anche la recitazione è qualcosa che mi intriga e probabilmente mi muoverò anche in quella direzione”, ha rivelato Christian nell’intervista rilasciata a SuperGuida TV.

Di qui la candidatura a uno dei reality più importanti tra quelli trasmessi dal Biscione. Dovendo scegliere “sarei più propenso a partecipare all’Isola dei Famosi. Mi troverei più a mio agio”, ha spiegato il campionissimo. Una questione sulla quale sta ragionando già da tempo: “Ne ho parlato tanto con persone che mi sono vicino e che mi conoscono. Ci sono tanti aspetti da valutare. Ora come ora, – dice – sarei più morbido rispetto a qualche anno fa in cui ero inflessibile“.

Insomma, la candidatura c’è. Adesso bisognerà capire se Ilary Blasi ha intenzione di farla sua inserendo Fregoni nel cast dei naufraghi in partenza per l’Honduras a marzo di quest’anno, subito dopo la fine del GF Vip. Nel frattempo il ragazzo esclude la partecipazione ad altri programmi o quiz. “In questo momento non penso – continua Christian – anche perché mi piace rimanere in famiglia. Mi hanno chiesto perché non partecipassi a Chi vuol essere milionario o all’Eredità, ma io – conclude – mi sono sempre sentito attratto da Caduta Libera. Ho sempre amato fare cruciverba”.

