“Reciti peggio di Belli”: Miriana Trevisan gli fa la predica, il risultato è un disastro

In mattinata Miriana Trevisan ha rimproverato Alessandro Basciano per il suo comportamento verso Sophie Codegoni ma il risultato è stato un vero disastro.

Nelle ultime ore a tenere banco nella Casa del Grande Fratello Vip è il rapporto burrascoso tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. E proprio stamattina Miriana Trevisan ha pensato bene di intervenire sulla questione catechizzando il ragazzo.

Tra Sophie e Alessandro c’è un tira e molla continuo. Dopo l’ennesimo battibecco nato per colpa di uno scherzo innocente, la ragazza ha deciso di cacciare Alessandro dal suo letto. Così, proprio stamattina Miriana Trevisan ha preso in disparte Basciano per rimproverarlo.

Purtroppo per l’ex showgirl di ‘Non è la Rai’ non solo il suo intervento non è riuscito a smuovere Alessandro dalla propria posizione, ma ha anche irritato i fan che seguono il reality.

Miriana Trevisan rimprovera Basciano: il risultato è un vero disastro

La relazione tra Sophie e Alessandro sta avendo alti e bassi. Uno dei litigi più accesi ha spinto la ragazza a cacciare Basciano dal suo letto. Poi la notte scorsa c’è stato un ulteriore scambio di battute, che avrebbe dovuto portare a un chiarimento.

Tra i due la discussione si è subito accesa, tanto che a un certo punto è arrivata Soleil, trafelata, la quale ha cercato di riportare la calma tra i due contendenti. Quindi Sophie e Alessandro hanno ripreso a discutere con toni più bassi, ma alla fine ognuno dei due non ha voluto cedere di un millimetro difronte alle ragioni dell’altro.

Poi, stamattina, Miriana Trevisan ha deciso di affrontare la questione con Alessandro prendendo le parti di Sophie. “Prima volevi fare tutto e subito e Sophie doveva lasciarsi andare, adesso invece ‘passo dopo passo’ e bisogna andare lentamente, ma ci credo che poi lei impazzisce”, ha detto l’ex showgirl di Non è la Rai. Ma purtroppo per lei, con questa paternale è riuscita solo ad irritare Alessandro, attirando su di sé la rabbia dei social.

“Miriana!!! Reciti peggio di Belli… non so se mi spiego…”, ha scritto un utente su Twitter, per nulla convinto della sincerità della gieffina. “La verità è che Miriana è toxic tanto quanto Basciano”, ha commentato duramente qualcun altro. “Miriana quando si tratta di Sophie non è mai obiettiva…”, ha attaccato l’ennesimo utente, che ha poi concluso: “Ogni volta faceva sentire in colpa Gianmaria e ora pure Alessandro… Non capisce che sbagliano entrambi???”.

