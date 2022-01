Quirinale: Spadafora, ‘continuità governo o si rischia elezioni e stop Paese’

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Massima fiducia nella trattativa, va bene non porre veti. Ma io volevo richiamare anche la complessità che comporta formare un altro governo: Non possiamo escludere nulla, lo dico anche io che ho partecipato alla formazione di due governi. Quando si arriva a quel punto è tutto un altro film. Non si cambia solo il premier, ma il governo cade e c’è tutta la liturgia che ne consegue, con i blocchi contrapposti, una cosa molto complessa. Al di là del patto di legislatura o con i cittadini, quando si apre una crisi si può scivolare a elezioni in un attimo, al di là delle miglior attenzioni. Dunque va bene il no veti a Draghi, va bene scheda bianca, ma attenzione ai prossimi giorni, a dare una forte continuità all’azione di governo”. Così l’ex ministro Vincenzo Spadafora, intervenendo all’assemblea dei grandi elettori M5S.