oroscopo-di-branko-della-settimana-24-30-gennaio:-ecco-la-classifica!

Ariete – Inizio settimana zoppicante col partner, alias la Luna all’opposizione, che vi giudica, o peggio vi riempie di richieste. Non andrà meglio il weekend con la Bianca Signora allo zenit abbracciata nientemeno che a quattro astri potenti: Marte battagliero, Plutone autoritario, Venere ambiziosa e da mercoledì anche Mercurio rientrato in Capricorno.

Tutti quanti a dettarvi ordini e ad aspettarsi da voi meraviglie. Di certo sarete litigiosi con il partner, i suoceri, il capo, il vigile che vi appioppa la multa, insomma con tutto il mondo tranne che con gli amici, anche questi però in fase di selezione, secondo le direttive della coppia Sole-Saturno in sestile. Protetti voi e fino a venerdì anche i vostri viaggi, non si può dire lo stesso delle finanze spericolate martedì, altalenanti per tutto il resto della settimana.

Toro – Laboriosi lunedì con la Luna in sesta Casa, ma nei giorni seguenti, messi fuori gioco dalla gelosia della Bianca Signora che tra desiderio e possessività si tinge di cremisi, mettete in mostra il vostro lato peggiore con scatti di nervi e tensioni che si tagliano con il coltello. Cuore surriscaldato da un forte idealismo ma anche da smanie di possesso e potere sull’amato bene.

Draconiani anche sul lavoro, dove putate in alto con volontà indomita: gli ostacoli ci sono e ci saranno, ma ve ne fate un baffo, sicuri delle vostre potenzialità e dell’ottimo background culturale. Bravi a scuola, fortunati in sede d’esame, geniali nel commercio. Non lo raccontate in giro ma potete contare su una buona quantità di appoggi e Giove in sestile lo sa. Domenica perfetta per una ciaspolata nel bosco o una discesa sugli sci e magari, per chi è a caccia, non è escluso che arrivi anche un incontro da cardiopalmo, augurandovi che per l’emozione non incrociate gli sci capitombolando con una figuraccia esilarante.

Gemelli – Ottimo inizio di settimana con la Luna d’Aria in trigono al vostro segno, al Sole, a Saturno e al vostro astro guida Mercurio frizzante e disinvolto fino a mercoledì. L’altra buona notizia riguarda Marte, che già a inizio settimana si leva dalla scomoda opposizione con cui vi ha tiranneggiati a lungo nelle relazioni, spesso litigiose, fomentando anche rivalità tra soci e nello sport, magari avete anche perso delle gare o almeno realizzato di essere fuori forma.

Grandi progetti da tenere ancora in caldo, i tempi non sono maturi per la loro realizzazione, e nonostante gli sforzi ne siete ben consapevoli. Difficili soprattutto giovedì e venerdì ma non perdetevi d’animo, nel weekend riposerete e avrete modo di riflettere cullati da una Bianca Signora silenziosa e riflessiva, forse poco generosa ma tutt’altro che ostile.

Cancro – Lunedì di Luna storta e non è solo un modo di dire, ve la ritroverete davvero in quadratura, pronta a crearvi qualche disguido in casa o incomprensione con i vicini. Quisquilie subito risolte grazie al suo passaggio in Scorpione, segno d’Acqua in trigono al vostro e ai due formidabili supporter Giove e Nettuno, quanto mai romantici e creativi, perfino più di voi.

Sognerete parecchio, tanto più che la voglia di fare questa settimana cala di livello, presi come siete da altri stimoli, il quartetto planetario in Capricorno per esempio, formato da Plutone magnetico, Marte battagliero, Venere fedelissima e da mercoledì anche da Mercurio razionale e pragmatico, tutti quanti all’opposizione. Ancora nulla se pensate che nel weekend a remarvi contro avrete anche la Luna. Soluzione: lasciate fare agli altri e rimettetevi alle loro direttive, saranno azzeccatissime. Viaggetto possibile a patto di fare attenzione ai dispositivi di protezione e al distanziamento, se a proteggervi non provvedono le regole dovrete pensarci da voi.

Leone – Vi spiacerà già lunedì scoprire che avete perso l’appoggio di Marte, passato or ora in Capricorno, insieme a Plutone e Venere, raggiunti mercoledì anche da Mercurio. Dunque pochi svaghi e poca passione tra le lenzuola, solo lavoro, lavoro e ancora lavoro, ordini superiori da parte di Urano innovativo allo zenit. Ambiente variegato quello professionale e, per quanto vi riguarda, fautore di forti emozioni tra competitività, condivisione, sospetti e fiducia…

Non ci si capisce più nulla, magari vi state anche prendendo una cottarella, ma mai e poi mai sareste disposti a confessarlo, soprattutto se il cuore non è libero. A testimoniare la freddezza in coppia il Sole e Saturno algidi all’opposizione: si sta insieme ma si parla poco, condividendo il minimo sindacale. Situazione ancora marcata martedì quando contro vi ritroverete anche la Luna. Più smart e sportivi verso fine settimana, sia pure con qualche momento di tensione: una vittoria sportiva o buoni allenamenti in palestra promuovono la circolazione energetica, aiutano a vincere il freddo a mani e piedi, costante di questa stagione.

Da non escludere uno straordinario anche nel weekend, ma se serve a rimpinguare il gruzzoletto, che risparmiate meticolosamente in vista di un grosso progetto: perché no? Intanto Giove come un cane da guardia sorveglia i vostri averi, impedendovi di fare spese fuori luogo.

Vergine – Lunedì sereno tra spese e cucina gourmet, nonostante la giornata feriale, o forse proprio per questo vi sbizzarrite, per iniziare la settimana di buon umore. E di ottimo umore proseguirà anche nei giorni seguenti con la Bianca Signora passata in sestile in buona amicizia con Plutone, Venere e da mercoledì anche col vostro astro guida Mercurio, tutti quanti in sestile.

Ma il regalo più bello ve lo fa Marte uscendo dalla quadratura con cui vi ha afflitti per settimane, per raggiungere gli altri tre in Capricorno, segno di Terra in trigono al vostro, dove nel weekend ritroverete anche la Bianca Signora, pronta a farvi divertire con i vostri figli o ad assistere a mostre, spettacoli e iniziative interessanti. A patto però di superare, senza problemi, la parte finale della settimana lavorativa quando la Luna vi guarderà di traverso, mettendovi alla prova con novità non sempre facili da metabolizzare.

Magari più avanti vi piaceranno, ma per ora preferite guardare indietro con nostalgia al recente passato. Immutati lo zelo, la volontà e l’interesse per il vostro lavoro che, con la complicità del Sole e di Saturno in sesta Casa, svolgete con cura quasi maniacale. Occhio al mal di schiena però e ai disturbi della vista: troppo computer non fa bene a nessuno.

Bilancia – La settimana inizia con la Bianca Signora nel vostro segno, dunque serenità e pace garantite dal Sole e da Saturno filosofi a braccetto, almeno fino a mercoledì, con Mercurio chiacchierone e disinvolto. Peccato che poi anche il piccolino vi tradisca, raggiungendo tutti gli altri astri già entrati in Capricorno, Marte il primo già da lunedì, quindi il solito Plutone e il vostro astro guida Venere, quanto mai taciturna e nostalgica nonostante la presenza dell’amante Marte che tenta di rincuorarla.

Focus sulla famiglia, sulla casa e su tutto ciò che vi è accaduto e sta accadendo tutt’ora. Tra abbracci e litigi il panorama è sempre più variegato, specie se i vostri ragazzi nell’età ingrata vi danno filo da torcere. Soddisfacente in compenso il lavoro, smart tra giovedì e venerdì, con guadagni superiori alle aspettative. Peccato che il fine settimana non vada come da programma, colpa della Luna che raggiunge gli altri quattro astri in Capricorno in quadratura, condannandovi a un weekend rigorosamente pantofolaio.

Le ragioni per vostra fortuna non saranno legate alla salute, piuttosto a un’incombenza di lavoro che proprio non potete rimandare, oppure a qualche riparazione o miglioria in casa, faticosa ma di soddisfazione. Se arrivano amici o parenti a pranzo darete il meglio di voi stessi, in fatto di creatività e buon gusto anche in cucina siete davvero imbattibili.

Scorpione – Lunedì passa come in un sogno senza lasciare tracce, la Bianca Signora entra però nel vostro segno soltanto martedì, subito in perfetta sintonia col vostro astro guida Plutone, Venere e da mercoledì anche con Mercurio che raggiunge tutti gli altri, formando una squadra compatta e unita.

Commerci, studi e iniziative culturali o sportive, tutto in movimento, pur senza mollare le precauzioni, anzi comportandovi nei confronti degli altri con prudenza addirittura eccessiva. Qualcuno se la prenderà male tagliando i ponti, ma qualcun altro, specie persone anziane e navigate, non potrà che darvi ragione. Venerdì spendaccione come non capitava da tempo, ma niente colpi di testa, piuttosto acquisti importanti e di grande utilità. Magari vi prenotate un weekend sulla neve, oppure comprate attrezzatura sportiva, utensili e materiali per il lavoro e tanti, tanti libri.

La lettura è tra le vostre passioni, potenzia il bagaglio culturale, la dialettica e aumenta le vostre chance per un futuro professionale più appagante.

Sagittario – Lunedì giornata dell’amicizia con la Luna in sestile, alias un vecchio amico o un compagno di scuola a cui dare una mano, cosa che farete ben volentieri. Non così facili i due giorni seguenti, quando perdete l’appoggio di Marte passato in Capricorno insieme a Plutone, Venere. Mercoledì poi li raggiungerà anche il piccolo Mercurio, interessante sul fronte finanziario. Insomma l’essere perde grinta, autostima e passione, ma in compenso l’avere guadagna un buon punteggio, con risparmi solidi, begli acquisti di arredamento e abbigliamento, ma anche investimenti coraggiosi, fatti però con intelligenza e astuzia.

Un po’ più lenti gli affari, non certo per colpa vostra, piuttosto perché via di un interlocutore eterno indeciso. Anche gli studi potrebbero andare meglio, ma quando diventate troppo puntigliosi perdete slancio, mostrando un lato insolitamente timido del vostro carattere, di regola ottimista e fiducioso in sé. Serenità in famiglia dove si continuerà a parlare di migliorie in casa, oppure proprio dell’acquisto di una residenza per le vacanze, ora che i prezzi si abbassano le occasioni si moltiplicano.

Ma non durerà molto, poi vedrete l’impennata e allora forza: datevi da fare andando a visionare qualche offerta trovata su internet, magari da vivo non sarà più così interessante ma se un pizzico di fortuna vi assiste – ed è molto probabile – troverete ciò che fa per voi. Famiglia unita e complice, in barba alla vostra fama di giramondo questa settimana sarete amerete la protezione e il calore della vostra dimora contro le insidie del mondo e il virus ghiottone che non demorde.

Capricorno – Finita la zona compleanno e passato il testimone all’Acquario già da lunedì vi ritrovate arricchiti di new entry nel segno: prima Marte, poi Mercurio, tutti impegnati a tenere bordone a Venere fedele e a Plutone autoritario. Già lunedì punterete i piedi per far valere le vostre ragioni, anche contro il parere dello staff, dove qualcuno vi sostiene, ma altri sorridono per facciata mentre sparlano di voi alle spalle.

Molto più sereni i rapporti famigliari, pappa e ciccia col partner con il cuore surriscaldato da un revival di passione. Vincerete l’innata timidezza aprendovi agli altri con insolita generosità, pronti a intervenire nel sociale, a favore degli ultimi o a elargire a titolo gratuito la vostra competenza, il tempo e l’energia.

Altro che sparagnini, lo siete ma solo quando si tratta del vostro gruzzoletto guadagnato a fatica. Inutile sperare in una vincita che sembra vicina ma non ci sarà, piuttosto contate su buoni introiti dal commercio o su scambi propizi di favori: non è il denaro l’unica merce di scambio. Weekend fantastico sugli sci o a casa giocando con i propri figli, anche col partner l’intesa sarà perfetta, trascorrerete ore a fare micio micio.

Acquario – La settimana inizia piacevolmente, con la Luna d’Aria in trigono al vostro segno e ai vostri inquilini: il Sole, stella del compleanno, e Saturno, che vi rende più vecchi, ma solo interiormente. A meno che, con Venere disillusa in dodicesima Casa, non abbiate deciso di mettere una croce sopra le storie sentimentali, trascurando per una sorta di tacita ribellione, anche il look.

Malumori passeggeri, dureranno al massimo fino a mercoledì, con la Luna divenuta nel frattempo malmostosa allo zenit, in combutta col vostro astro guida Urano, sempre battagliero. In compenso da giovedì ricomincerete a ragionare, rivalutando le amicizie, i viaggi, le opportunità di lavoro. Unico rimpianto esservi persi l’amicizia di Mercurio, andato a raggiungere Venere, Marte e Plutone, tutti ininfluenti e immusoniti in Capricorno, dove nel weekend transiterà anche la Luna.

Dunque tutti al chiuso e in aperta disarmonia, nulla di divertente: anche l’ottimismo subisce una spiacevole flessione. Ma vi sbagliate: Giove sta lavorando per voi, preparandovi non solo una torta meravigliosa, ma anche un grosso guadagno, almeno con questo nelle casse starete tranquilli.

Pesci – Ininfluente lunedì, ma martedì e mercoledì avranno molto da raccontarvi col passaggio lunare in Scorpione, segno d’Acqua in trigono al vostro, buon’amica anche di tutte le altre stelle che vi favoriscono: Plutone, Venere, Marte passato in Capricorno proprio a inizio settimana e raggiunto mercoledì anche dal piccolo Mercurio.

Sull’altro fronte dello zodiaco invece Urano dal Toro promette novità e incontri sia sul fronte amicale che amoroso. Fortunati dunque nelle relazioni, negli spostamenti e nei contatti, giù di tono invece l’energia psicofisica e, strano ma vero, la fiducia nel futuro. Eppure con Giove ottimista nel segno e Nettuno fantasiosi dovreste vedere una bella luce rosa all’orizzonte, invece tra giovedì e venerdì specialmente vi lasciate condizionare da amici e parenti che la vedono grigia, preoccupandovi anche più del necessario.

Sollievo nel weekend con la Luna amica in Capricorno, saranno proprio le amicizie le protagoniste della giornata, in gita o a casa vostra a chiacchierare amabilmente. Se poi c’è qualcuno che vi guarda con interesse non ditegli subito no, attendete sviluppi, anche nel vostro cuore potrebbe fiorire qualcosa all’improvviso come i primi bucaneve.

