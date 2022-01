Oroscopo di Branko 25 gennaio: martedì positivo per salute e famiglia

Ariete – Oggi bisogna puntare sulla fiducia, bisogna consolidare qualcosa. La forma fisica è ottima, ma cercate di assumere meno dolci: vi serve energia!

Toro – Non dovete dare modo agli altri di occuparsi delle vostre cose personali. Siete nervosi, quello sì, ma è meglio mantenere le distanze da chi vi fa del male!

Gemelli – Oggi siete liberi di fare quello che volete, come meglio credete. Bene le azioni finanziarie, la mente è spumeggiante e vivace. Grandi cose all’orizzonte!

Cancro – Oggi siete troppo preoccupati dei vostri interessi, dovete rilassarvi. Avete tanto lavoro da fare, ma bisogna anche bilanciare tutto per vivere meglio!

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Leone – Oggi siete in grado di esprimervi liberamente, senza paure e questa è un’occasione da cogliere al volo. Bene l’energia, ma mostratevi agli altri per ciò che siete davvero!

Vergine – Oggi tutto procede per il verso giusto, fino a quando qualcuno non verrà a piangere da voi. Cercate di mantenere la calma, di essere pazienti. Occhio ai movimenti goffi!

Bilancia – E’ arrivato il momento di investire di più sui rapporti, ma occhio alle discussioni che sono dietro l’angolo. E alle critiche perché c’è chi pensa che siete poco romantici!

Scorpione – Tantissime telefonate in arrivo oggi, i contatti sono favoriti. Occhio, però, allo stress: meglio calmarsi e capire quali sono le priorità!

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Sagittario – Arrivano le prime soddisfazioni dopo gli sforzi dei mesi scorsi e bisogna festeggiare. Attenzione alle malattie psicosomatiche e ai disturbi lievi: bisogna riconoscere il problema dalla fonte prima di agire!

Capricorno – Oggi meglio non prendere decisioni, anzi è bene vedere tutto con chiarezza. Bene la forma fisica, non tutti saranno in grado di stare al vostro passo!

Acquario – Buone notizie in arrivo, c’è tanta fiducia attorno a voi. State respirando la pace, ma bisogna anche pensare alla dieta e capire cosa manca nella vostra alimentazione!

Pesci – Ci sono dei conflitti, delle tensioni, ma voi siete in grado di uscirne da vincitori. Bene il contatto umano, ma cercate di rilassare la mente! Basta con le preoccupazioni!

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

L’articolo Oroscopo di Branko 25 gennaio: martedì positivo per salute e famiglia proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.