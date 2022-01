Oroscopo di Barbanera 24 gennaio: nuovi inizi in amore e lavoro questo lunedì

Ariete (21/3 – 20/4) – Se avete idee per incrementare gli introiti dell’attività lavorativa, grazie a Marte bendisposto troverete un complice fidato per concretizzarle.

Toro (21/4 – 20/5) – Con Venere, Marte e Urano benevoli, potreste guardare improvvisamente con occhi diversi una persona finora solo amica e vederne tutto il fascino.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Per colpa di Giove ostile, imprese allettanti si riveleranno più dispendiose del previsto. Prima di rischiare, chiedete consiglio a un esperto.

Cancro (22/6 – 22/7) – Con Marte e Plutone contrari, fate attenzione a bilanciare bene l’eccessiva attività con i tempi di riposo: il fisico ne potrebbe risentire.

Leone (23/7 – 23/8) – Prima o poi Saturno andrà a transitare altrove, e le piccole rinunce e la pazienza messa in campo alla fine verranno premiate. Siate ottimisti!

Vergine (24/8 – 22/9) – Grazie ai favori di Venere e Plutone, il vostro sorriso magnetico e seduttore vi aiuterà ad aprire tutte le porte, anche quelle chiuse a doppia mandata.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Con la Luna che sorride a Saturno e bisticcia con Plutone, giornata altalenante con situazioni stressanti che richiedono dispendio di energie.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Urano, sfavorevole dal segno opposto del Toro, creerà delle difficoltà inaspettate che potrebbero farvi rimandare o rallentare un progetto a cui state lavorando.

Sagittario (23/11 – 21/12) – L’azione di un serio e avveduto Saturno renderà concreti quei desideri che in origine erano poco realizzabili, suggeriti da Nettuno contrario.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Con la Luna in Bilancia quadrata a Plutone in casa vostra, l’umore oggi è instabile. Dovrete mettere in conto l’insofferenza e qualche brusca reazione.

Acquario (21/1 – 19/2) – Per merito della Luna in Bilancia in trigono a Saturno congiunto, oggi finalmente potrete cominciare a raccogliere i frutti del vostro impegno.

Pesci (20/2 – 20/3) – Grazie a Marte in sestile che svetta nel vostro cielo, avrete forza e audacia. Idee brillanti per soluzioni ingegnose ai problemi contingenti.

