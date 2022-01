Orietta Berti come Belen, “la farfallina”. La foto scandalosa, sconcerto a Che tempo che fa | Guarda

Ci mancava solo la “farfallina” Orietta Berti. A Che tempo che fa, su Rai3, Fabio Fazio gioca d’anticipo sul Festival di Sanremo e si scatena nel toto-Orietta, proponendo ai suoi (increduli, immaginiamo) telespettatori delle ipotesi di look per la 78enne “usignolo di Cavriago”.

C’è così una Berti violinista, “nascosta” in mezzo agli orchestrali sanremesi. Oppure muscolare membro del servizio di sicurezza dell’Ariston (ma senza basco d’ordinanza). In smoking e pizzetto bianco, inconfondibile tratto distintivo del Maestro Beppe Vessicchio, “IL” direttore d’orchestra del Festival per antonomasia.

Poi si osa l’inosabile: ecco Orietta scendere le scale dell’Ariston con l’epocale e indimenticabile vestito azzurro e rosa indossato da Belen Rodriguez nel 2012, uno tsunami erotico in riviera. La foto scelta da Fazio è cult, con Belen che si tiene la lunga gonna con la mano sinistra lasciando scoperto il clamoroso tatuaggio “alato” sul pube. Uno scandalo reso straniante dal fotomontaggio, visto che il volto è quello della sorridente e candida Oriettona nazionale. C’è poi anche Pino Pagano, il disperato che minacciava di gettarsi dalle balconate del teatro “salvato in extremis” da Pippo Baudo. Ma siccome la Berti di fatto è già nella storia del Festival, ecco due look molto “d’ambiente”: da leone rampante accanto alla palma, della statuetta che va al vincitore del Festival, oppure una delle rose dell’Ariston.