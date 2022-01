Cav e Mattarella, “ma chi minc***a è Mirella?”. Littizzetto, la domanda che gela Fazio | Video

“Ma chi minc***ia è Mirella Patella?”. Luciana Littizzetto parla di politica e trattative per il Quirinale e la domanda raggelante rimbalza nello studio di Che tempo che fa, su Rai3. “Ci sono questi partiti grandi, poi tutti i partiti piccoli – spiega a un preoccupato Fabio Fazio -. Il pulviscolo, il condiriso del parlamento. Dal Gruppo Misto al Fritto misto. C’è anche Coraggio Italia, Cambiamo, Italexit, Italia c’è… Se ci fosse dentro anche un partito come ‘Grifondoro di Centro’, oppure ‘L’alternativa c’è ma fa schifo’, secondo me nessuno direbbe niente. Nessuno saprebbe se è vero o no”.

E via con qualche potenziale nome da suggerire agli aspiranti leader di nuovi partiti: “Noi di centro”, “Voi di lato”, “Cambiamo ma cambiamo veramente”, “Partito degli onesti sì ma fino a un certo punto”, “Il gruppo dei negativi”, “Tirare a campare per le autonomie”, “Europa nì”, “Italia quasi viva”, “Italia che respira ancora”, “I radical chic per l’Italia”.

“Visto che non possiamo fare a meno di Mattarella e di Draghi… – si fa poi seria la comica torinese – li eleggiamo in coppia, come i Ferragnez: i Dragarella. Vanno indistintamente da una parte all’altra e noi siamo a posto”. Tramontata la candidatura di Silvio Berlusconi, la Littizzetto manda al Cav un pensierino: “Hai idea di che agenda aveva Matty che non è proprio un teenager ma comunque ha 5 anni meno di te?”. Come dire: Silvio, meglio la pensione ad Arcore. Una prece anche per il presidente della Camera, l’arbitro di questa incandescente settimana: “Io non vorrei essere al posto di Fico, lui è un martire. Già lo farei San Fico Secco Martire”.