bfc-media-continua-a-crescere:-ricavi-oltre-i-16-milioni-di-euro,-ebitda-+75%

Il Consiglio di amministrazione di BFC Media, digital e media company quotata al mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha approvato il calendario finanziario del 2022 e analizzato i dati preconsuntivi di Bilancio Consolidato del 2021.

Per quanto riguarda i dati preconsuntivi, i ricavi hanno superato i 16 milioni di euro, contro gli 11 milioni di euro del 2020, con un incremento del 46%; la redditività è in forte crescita, con un ebitda oltre i 2,1 milioni, rispetto a 1,2 milioni del 2020, in aumento del 75%. Anche la situazione finanziaria è positiva, con una liquidità di oltre 1,6 milioni di euro a fine 2021.

“Tali risultati sono il frutto dello sviluppo delle iniziative multimediali che sono state avviate negli anni e che abbracciano varie aree con brand sempre più affermati e leader nelle diverse aree: Forbes per il mondo delle imprese; Bluerating per il mondo della finanza; Bike

per il ciclismo e la smart mobility; Cosmo per la space economy; Equos per il mondo ippico e il betting; e Robb Report per il settore del lusso”, dice la società nella nota ufficiale.

Nel dettaglio, i risultati raggiunti da BFC Media superano quelli indicati nel piano triennale presentato al mercato a settembre 2021 e pongono le basi per l’ulteriore crescita futura del guppo, attualmente attivo anche con l’acquisizione di partecipazioni di minoranza in nuovi progetti quali Notarify, ClubDealOnline e Vedrai, che fanno capo all’unità BFC Ventures Studio.

Riguardo, invece, il calendario degli eventi societari per l’esercizio 2022, Bfc Media ha fissato:

22 marzo 2022 – Consiglio di Amministrazione: approvazione del progetto di Bilancio d’esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021

21 aprile 2022 (I convocazione) e 22 aprile 2022 (II convocazione) – Assemblea Ordinaria

degli azionisti: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione Bilancio consolidato

al 31 dicembre 2021

degli azionisti: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 27 settembre 2022 – Consiglio di Amministrazione: approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022

L’articolo Bfc Media continua a crescere: ricavi oltre i 16 milioni di euro, ebitda +75% è tratto da Forbes Italia.