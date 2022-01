“sei-vivo,-che-ti-frega”.-covid,-la-sconcertante-frase-di-mara-venier-al-tri-vaccinato-nino-d’angelo:-gelo-in-studio

La prima parte di Domenica In è stata dedicata ancora una volta al Covid. Inevitabile, dato che l’emergenza è sempre attuale, con l’Italia che sebbene stia dando qualche segnale di miglioramento non è ancora nella fase discendente della quarta ondata. Oltre a sentire il parere degli esperti, Mara Venier ha intervistato Nino D’Angelo, che ha svelato di aver avuto il Covid a Natale, insieme a tutta la sua famiglia.

“E pensare che per paura non uscivo di casa da tantissimo tempo. E se incontravo qualcuno mettevo sempre la mascherina”, ha dichiarato il celebre cantautore napoletano. “Probabilmente ho fatto la terza dose da positivo – ha svelato D’Angelo – anche se non avevo ancora fatto il tampone. Avevo il vaccino il pomeriggio e la mattina mi sentivo un po’ strano, ma mia moglie ha spinto perché lo facessi”. “Sei vivo, che ti frega”, ha ironizzato la conduttrice di Domenica In.

Poi maggiori rassicurazioni a D’Angelo sono arrivate dal professor Francesco Le Foche, uno dei punti di riferimento della trasmissione di Rai1 in materia di Covid: “Non succede niente, al massimo viene stimolato ulteriormente il sistema immunitario ma ad oggi non ci risultano controindicazioni”. Quindi il cantautore napoletano può stare tranquillo: anche nel caso in cui dovesse davvero aver fatto la terza dose da positivo, non dovrebbero esserci effetti indesiderati.