Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “I nostri voti li dobbiamo mettere a disposizione, come nelle corde dei nostri valori, non per interessi di parte me per gli interessi degli italiani tutti, questo deve essere il nostro obiettivo”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, a quanto apprende l’Adnkronos, nel corso dell’assemblea con i grandi elettori M5S.