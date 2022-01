Orietta Berti sfacciatissima, come si presenta davanti alla Zanicchi. Toffanin (e Greggio) sconcertati | Video

Le indomabili Orietta Berti e Iva Zanicchi hanno conquistato in coppia lo studio di Verissimo, ospiti di Silvia Toffanin, e ora svettano anche nella irriverente rubrica di Striscia la notizia “Moda caustica”, la classifica dei peggiori look visti in tv negli ultimi tempi. Merito di Orietta, che si aggiudica il poco ambito “Premio punto e croce al merito”

“Io le do la bandiera. Lei mi ha detto: sei la portabandiera della melodia e io gliela ridò”, scherzava in studio l’interprete della mitologica Fin che la barca va e del tormentone della scorsa estate Mille, in trio con Fedez e Achille Lauro. “Una mise coloratissima. Strano vederla così sgargiante – scherza Ezio Greggio – di solito è la Zanicchi a combinarne di tutti i colori”. Come dare torto allo storico conduttore…

“Moda caustica”, Berti inarrivabile: guarda il video completo di Striscia la notizia



La rubrica parte con Simona, Ventura, seconda grazie (si fa per dire) all’estroso completo indossato in studio a Citofonare Rai2, che conduce in coppia con Paola Perego. Pantalone rosso, sottogiacca rosso e giacca a quadretti. Qualcosa non quadra, non è colpa sua e viste le lamentele ci penserà Simona a rimettere la costumista in riga. Al primo posto l’ex Grande Fratello Vip, Eva Grimaldi sempre a Verissimo, con giacca e pantaloni giallo accesissimo. “Un raggio di sole”, la celebra la Toffanin. Più severo Greggio: “Sembra un evidenziatore. Dopo la pioggia di critiche Eva non sarà più gialla. Ma nera, nera di rabbia”.