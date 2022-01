“Nessuno lo vuole”. David Parenzo, brutale verità su Draghi: voci disastrose sul Quirinale, “quanto durerà l’elezione”

“Sintesi brutale della giornata: nessuno, ad oggi, vuole Mario Draghi al Quirinale. Tutti (o quasi) lo vogliono a Palazzo Chigi”. Così David Parenzo si espresso in un tweet prima della puntata odierna di In Onda, trasmissione condotta su La7 insieme a Concita De Gregorio. Ovviamente a dominare la discussione è stato il tema del Quirinale, avendo anche in studio Vincenzo Spadafora in rappresentanza del Movimento 5 Stelle.

“Primo giro scheda bianca? Sì, non mi pare che potrà emergere alcun tipo di soluzione – ha dichiarato l’ex ministro – credo che fino al terzo voto sarà difficile, anche se le cose sono in continua evoluzione. Non mi meraviglio per i toni che si stanno inasprendo – ha affermato in merito allo scontro a distanza tra Salvini e Letta – dato che ho partecipato attivamente alla formazione dei governi Conte 1 e 2, quindi so benissimo che nelle ultime ore c’è una presa di posizione degli uni e degli altri che complica la situazione”.

Spadafora si è però detto fiducioso che si troverà una soluzione: “Me la auguro al massimo alla quarta o alla quinta votazione. Deve emergere con tutta la forza necessaria per eleggere un presidente della Repubblica. Draghi? Nessuno ha messo il veto, però la sua elezione presenta la difficoltà di formare un nuovo governo, tenere assieme questa maggioranza è davvero un miracolo. Pensare che Draghi si sposti al Quirinale e poi si faccia un altro governo in due minuti non è cosa scontata”.