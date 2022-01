mattarella?-pazzesco:-spunta-questa-foto-sul-colle.-“si-impennano-le-quotazioni…”

Mai dire mai. Anzi, mai dire Mattarella. Su Twitter Giovanni Grasso, portavoce del presidente della Repubblica, ha pubblicato una foto emblematica: un ufficio, quello del Colle, ingombro di scatoloni. “Fine settimana di lavori pesanti…”, scrive Grasso, ironicamente. Intente il trasloco dal Quirinale a Palazzo Giustiniani, dove il presidente uscente trasferirà il proprio studio da senatore a vita.

Tra poche ore, lunedì pomeriggio, assisterà da spettatore all’elezione del suo successore. Sergio Mattarella non sarà a Roma, visto che la sua presenza potrebbe essere interpretata come ingombrante, se non addirittura travisata, ma è già tornato in Sicilia, nella sua casa di Palermo dove è volato per il weekend. Un weekend molto, molto lungo visto che da lì vivrà lo scrutinio del lunedì. Martedì mattina tornerà nella Capitale, ma è da escludere che potrà già complimentarsi con il nuovo Capo dello Stato. L’impasse a palazzo è grande, e il vertice di centrodestra se da un lato ha sgomberato il campo dall’incognita Silvio Berlusconi, che ha rinunciato alla candidatura, dall’altro pare aver complicato i giochi visto che di nomi certi ancora non ce ne sarebbero, tra gli stessi alleati. Insomma, ripartirà la trattativa mai veramente decollata proprio per l’incertezza legata al Cav.

Restano i dubbi su Mario Draghi, ancora favorito ma su cui gravano veti e timori e che aprirebbe il capitolo, succoso ma rischioso, della sua successione a Palazzo Chigi, con tanto di rimpasto e nuovi ministri (ed equilibri politici nella maggioranza). Anche per questo uno che la sa lunga come Ferruccio De Bortoli, ex direttore di Corriere della Sera e Sole 24 Ore, in collegamento con Concita De Gregorio e David Parenzo a In Onda su La7 si è sbilanciato sottolineando come le quotazioni del Mattarella bis, scatoloni o meno, da sabato sera siano in forte rialzo.