la-lazio-non-sfonda,-l’atalanta-senza-10-giocatori-regge:-solo-0-0-all’olimpico

La Lazio non sfonda, l’Atalanta decimata tiene botta e nell’anticipo dell’Olimpico finisce 0-0. Sono i padroni di casa di Sarri a recriminare un po’ di più, complice il palo di Zaccagni. Ma la Dea di Gasperini senza otto titolari ottiene il massimo, limitando Immobili e Milinkovic Savic e chiudendo pure con due Primavera in campo, complice una panchina praticamente inesistente. Erano infatti dieci gli indisponibili in totale, sette fermati dal Covid (con altri due positivi la partita sarebbe stata rinviata). Alla fine, in una gara molto difensiva e nervosa, brillano per precisione e grinta il baby Scalvini (controllore di Milinkovic Savic) e Demiral, che ha messo la museruola al bomber Immobile, piuttosto spento. E alla fine l’unica vera occasione da gol arriva solo nella ripresa, con Zaccagni che raccoglie un pallone di Milinkovic e calcia a botta sicura, prendendo però il palo. In classifica l’Atalanta sale a 43 punti ed è quarta, a -10 dalla capolista Inter vincitrice contro il Venezia, mentre la Lazio è a quota 36 con una partita in più e perde una buona occasione per rivvicinarsi alla zona Champions.