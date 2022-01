“in-quello-stadio…”.-sinner,-agli-australian-open-si-mette-malissimo:-un-rovinoso-agguato-al-nostro-campione

Per la prima volta in carriera, Jannik Sinner raggiunge la seconda settimana di un torneo dello Slam. E lo fa all’Australian Open quasi a cavallo, lasciando sul terreno un solo set nei primi 3 match. L’unico parziale l’altoatesino lo concede con un passaggio a vuoto al giapponese Taro Daniel, battuto comunque 6-4, 1-6, 6-3, 6-1. Ora per Jannik inizieranno i confronti meno semplici, quelli con i giocatori della fascia più alta del tennis mondiale. Un cammino comunque che non lo spaventa, dall’alto della sua testa di serie numero 11.

Agli ottavi di finale incontrerà Alex de Minaur (domani), probabilmente nello scenario unico della Rod Laver Arena visto che l’australiano è ormai l’unica speranza rimasta al pubblico di casa. Sinner avrà sì il pubblico contro, ma con il numero 32 del seeding ha vinto già due volte (nella finale delle Next Gen ATP Finals 2019 e nei quarti dell’ATP 250 di Sofia). Gli occhi del tennis azzurro, intanto, saranno puntati già stamattina tutti su Matteo Berrettini (10.30 ora italiana). Il numero 1 d’Italia partirà con i favori del pronostico nel suo match degli ottavi di finale contro lo spagnolo Carreno-Busta, anche se l’avversario comunque molto tosto (tra i due non ci sono precedenti). Subito prima, invece, ci sarà il match tra Gael Monfils e Milmir Kecmanovic (il serbo che avrebbe dovuto incontrare Djokovic al primo turno). Il vincente affronterebbe proprio Berrettini ai quarti in caso di vittoria.

Una vittoria che può significare molto anche in termini di classifica mondiale, visto che con l’eliminazione del russo Rublev, arrivando ai quarti Berrettini diventerebbe n.6 al mondo, a un passo da una leggenda del tennis come Rafael Nadal (che pure potrebbe essere sorpassato già a Melbourne nel caso in cui l’azzurro raggiungesse almeno le semifinali e l’iberico non andasse oltre i quarti). Da evidenziare, infine, la partita di doppio dei nostri Fabio Fognini e Simone Bolelli che scenderanno in campo all’alba italiana. Dopo le vittorie contro il duo brasiliano Matos/Meligeni Alves e contro la coppia Dodig/Melo, gli azzurri affronteranno la coppia Jamie Murray/Soares per andare a caccia di un pass per i quarti di finale.