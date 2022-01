“Governata psicologicamente”. Galimberti, sfregio alla Casellati: se anche Parenzo gli ride in faccia | Video

La corsa al Colle riempie ogni dibattito televisivo. E In Onda non fa eccezione. Si parla di Quirinale, su La7, nello studio di David Parenzo e Concita De Gregorio: chi la spunterà? Il passo indietro di Silvio Berlusconi e il suo veto su Mario Draghi premier sembrano cambiare lo scenario. E anche Vittorio Sgarbi, ospite in collegamento col programma, pallottoliere alla mano spiega perché il premier difficilmente la spunterà.

Dunque ecco l’analisi del filosofo Umberto Galimberti, il quale premette: “Dai numeri detti da Sgarbi, vuol dire che Draghi non sarà eletto. La maggioranza ce l’hanno i Cinque Stelle e se loro non votano Draghi è molto improbabile che destra e sinistra si mettano d’accordo per eleggerlo. Quindi non sarà eletto in un primo tempo”.

“Il secondo tempo – riprende -? L’anno venturo, quando dverrà messo fuori gioco dal presidente del Consiglio. Quindi chi sarà eletto? Forse il meno peggio, se dobbiamo eleggere uno di destra è proprio Gianni Letta”, spiega Galimberti con sufficienza, come se quello di Gianni Letta fosse un nome di basso profilo. Ma il peggio deve venire: “La Casellati non la vedo proprio perché è sempre stata significativamente a destra. Ma teniamo contro che Matteo Salvini e Giorgia Meloni vogliono mettere alla presidenza una persona che possono governare psicologicamente”, la spara. Tanto che anche Parenzo, ridendo, chiede: “Addirittura?”. E Galimberti, solenne: “Draghi non lo governi psicologicamente, ma con la Casellati lo puoi fare”. Convinto lui…