Un viaggio in sedici luoghi di studio, di incanto e di salvaguardia della biodiversità. Li raccontano Alessandra Viola e Manlio Speciale nel volume «Andar per orti botanici». Ieri ostensione di piante mediche e di stranezze botaniche, oggi giardini di utilità pubblica. Custodi di meraviglie, come il gigantesco Ficus, signore dell’Orto di Palermo