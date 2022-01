Oroscopo di Paolo Fox 23 gennaio: domenica al top per amore e amicizia

Ariete – In amore c’è della stanchezza di troppo, forse hai problemi in famiglia. Sul lavoro, bisogna fare delle scelte nuove, forza!

Toro – Bene l’amore per le coppie che vogliono fare una scelta a lunga scadenza. Sul lavoro, bisogna risolvere un problema, magari anche del passato. Ma non temere: arriveranno belle notizie!

Gemelli – Cielo che promette bene in amore, favoriti i nuovi incontri. Sul lavoro, trasferimenti e cambiamenti in arrivo per i più giovani!

Cancro – Oggi in amore non va tutto come vorresti, cerca di non complicare le cose. Sul lavoro, occhio a una persona che potrebbe creare dei problemi. Ci sono tensioni da allentare!

Leone – Domenica che promette bene per l’amore, soprattutto con i nati sotto il segno della Bilancia. Sul lavoro, le spese sono state troppe: occhio al settore finanziario!

Vergine – Hai voglia di lasciarti andare all’amore, ma non farti sopraffare dalla pigrizia. Sul lavoro, quello che nasce ora potrebbe essere importante per il futuro!

Bilancia – Venere è dissonante, ma la Luna presto sarà dalla tua parte e ti aiuterà in amore. Sul lavoro, cerca di andare avanti e di fare nuove scelte!

Scorpione – In amore la giornata è interessante, c’è serenità con il partner. Sul lavoro, è il momento di fare scelte perché presto arriveranno belle notizie!

Sagittario – La Luna è dalla tua parte e ora puoi superare ogni contrasto. Sul lavoro, bene la situazione astrologica: i giovani vogliono cambiare aria, magari anche andare all’estero!

Capricorno – Oggi in amore c’è della stanchezza, occhio soprattutto con i nati sotto il segno della Bilancia e Ariete. Sul lavoro, i giovani possono iniziare un buon praticantato. In arrivo soldi e piccoli successi!

Acquario – La Luna è dalla tua parte, anche il Sole è con te: bene, quindi, l’amore. Sul lavoro, le proposte di ora sono fondamentali per il futuro!

Pesci – In amore se hai vissuto un problema nelle ultime 48 ore, adesso va meglio. Sul lavoro, Giove è dalla tua parte e il periodo non sarà più precario. Anzi, cerca di guardare al futuro con ottimismo e serenità!

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

