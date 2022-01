Oroscopo di Barbanera 22 gennaio: sabato in chiaroscuro per molti segni

Ariete (21/3 – 20/4) – Il coraggio e lo spirito d’iniziativa vi offriranno l’occasione per essere ammirati da colleghi che fin qui si sono dimostrati alquanto freddi nei vostri confronti.

Toro (21/4 – 20/5) – Con Venere amica e Saturno contro, siete in pieno fermento creativo. Anche se avvertite che vi manca qualcosa, non riuscite a mettere a fuoco cosa.

Gemelli (21/5 – 21/6) – La Luna promette bene, ma fino a quando Giove sarà ostile, il vostro cielo non si rasserenerà mai del tutto e presenterà qua e là qualche nuvoletta.

Cancro (22/6 – 22/7) – Un sabato, con la Luna alleata, in cui saprete esprimere gioia e riconoscenza alle persone amate, che vi riempiranno di attenzioni e coccole.

Leone (23/7 – 23/8) – La routine si farà più impegnativa. Si pretenderà che sacrifichiate il vostro tempo libero e non vi sarà possibile evitare decisioni rimaste in sospeso.

Vergine (24/8 – 22/9) – Con le stelle di oggi, la giornata sarà in bilico. Invece di buttarvi nell’azione in modo esagerato, prendetevi piuttosto un po’ di riposo.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Grazie a Saturno, con il partner vi porrete delle mete comuni molto coinvolgenti e questo darà dimostrazione della solidità del vostro legame.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Se fate coppia fissa, affronterete vecchie questioni spinose ed eliminerete situazioni di attrito che a lungo andare potrebbero logorare il rapporto.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Con la Luna in Vergine quadrata a Marte nel segno, sul lavoro avvertirete l’esigenza di operare dei cambiamenti, ma avrete poca pazienza per attuarli.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Per merito della Luna in trigono a Plutone, è giunto il momento di dichiararvi con la persona che vi piace. Supererete timori e dubbi di non essere ricambiati.

Acquario (21/1 – 19/2) – A causa della Luna dispettosa in Vergine, l’umore sarà un po’ ballerino. Siate più pazienti in famiglia e non tirate troppo la corda, perché potrebbe spezzarsi.

Pesci (20/2 – 20/3) – Qualche contrasto in famiglia per colpa della Luna ostile. Vi sentite spinti verso scelte che non vi allettano, ma non saprete pronunciare un no chiaro e deciso.

