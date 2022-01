michelle-hunziker,-ritorno-dall’ex-ramazzotti?-con-chi-hanno-paparazzato-eros:-inequivocabile

Torneranno di nuovo insieme? Dopo l’annuncio ufficiale della separazione tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, impazzandole voci sul ritorno di fiamma fra la showgirl e l’ex marito, Nessuna ufficialità, nè riferimenti al presunto gossip, ma Eros ha fatto intendere ben altro: “Sono free”, ha scritto Leggo. In alcune stories Instagram, Ramazzotti ha sorpreso un paparazzo a fotografarlo in compagnia di un’amica e ha colto la palla al balzo. “Lui mi sta fotografando con una mia amica, ma non sono fidanzato, sono free!free”, dice il cantante smentendo tutti i pettegolezzi scoppiati su di lui.

Molti fan però sognano un ritorno della coppia, rammentando i tempi in cui erano felici e riempivano le cronache rosa. Dalla loro unione è nata Aurora Ramazzotti. Nonostante le vite separate, Eros e Michelle hanno sempre mantenuto un rapporto civile ed ecco perché molti sognano un loro ritorno assieme. Ramazzotti e Hunziker si sono conosciuti nell’estate del 1995. Alla fine dell’anno seguente dalla loro relazione è nata Aurora Sophie. Nella primavera del 1998 i due si sono sposati con una cerimonia religiosa al castello Orsini-Odescalchi di Bracciano (tra gli ospiti c’era anche Tina Turner, che con Eros aveva duettato nel brano ‘Cose della vità).

Quattro anni dopo, nella primavera del 2002 la coppia si è separata, per poi divorziare nel 2009. Successivamente, dal 2011, Michelle si era legata sentimentalmente all’imprenditore Tomaso Trussardi, figlio di Nicola Trussardi, fondatore dell’omonima casa di moda. Nel 2014, dopo che era già nata la loro prima figlia, Hunziker e Trussardi si sono sposati a Bergamo. Nel 2015 è nata la loro seconda figlia. Poi, all’inizio di quest’anno, dopo voci insistenti sulla fine della loro relazione, i due hanno ufficializzato la rottura. E subito hanno iniziato a circolare ipotesi su un ritorno di fiamma di Michelle con il primo marito Eros Ramazzotti.