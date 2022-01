“Adesso potrai allenare il tuo caro amato Diego”. Lutto nel mondo del calcio: è morto Di Marzio, scopritore di Maradona

Lutto nel mondo del calcio. È morto Gianni Di Marzio, allenatore e dirigente sportivo, che fu il primo a scoprire il talento di Diego Armando Maradona. A dare l’annuncio il figlio Gianluca Di Marzio su Twitter. “E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego: sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai”.

Subito dopo è arrivato il cordoglio del Napoli: “Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Di Marzio per la scomparsa del caro Gianni, storico e indimenticabile allenatore della squadra azzurra”.

La carriera di Di Marzio è molto lunga e annovera anche altre esperienze. Il dirigente sportivo allenò anche diverse squadre nelle serie minori, affiancando la sua attività a quella di giornalista e commentatore. Lavorò come manager di diverse società calcistiche, a partire dal Venezia di Maurizio Zamparini con cui conquistò la Serie A ed è stato responsabile dell’area estera della Juventus dal 2001 al 2006. La sua scomparsa è un duro colpo per tutti, tanto che su Twitter sono in moltissimi a fare le condoglianze al figlio Gianluca, in uno dei più dolorosi momenti per la famiglia Di Marzio.