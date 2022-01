“Vedo il Pd estremamente debole”. La Maglie distrugge la strategia dem sul voto per il Quirinale | Video

“Un partito che vedo estremamente debole nella gestione della vicenda del Presidente del Repubblica è il Partito Democratico“. Così Maria Giovanna Maglie, ospite di Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli, boccia senza appello la strategia dei demi per la corsa al Quirinale per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. La giornalista fa anche l’esempio con partiti come Lega e Fratelli d’Italia che, secondo la Maglie, non hanno i problemi di franchi tiratori al loro interno.

La Maglie ha analizzato l’attuale situazione del Pd, ma anche dei Cinquestelle e di Forza Italia. Con i primi due in difficoltà rispetto, per esempio, alla Lega e Fratelli d’Italia proprio per quanto riguarda le strategie messe in atto per l’elezione del nuovo Capo dello Stato. La Maglie ha poi criticato gli ultimi anni della politica italiana in mano ai tecnici prestati alla politica che hanno mortificato il lavoro della politica soprattutto dei gruppi parlamentari e degli stessi partiti.

Per la Maglie quindi l’elezione per il Quirinale è un ulteriore banco di prova per capire chi tra la politica tout-court e i tecnocrati possa alla fine vincere in questa battaglia per il Colle. Non f a nomi la Maglie, né candidature, ma certo non dovrebbe proprio gradire la possibile ascesa di Mario Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale.