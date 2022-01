“unico-e-riconosciuto-a-livello-mondiale”:-il-brand-vespa-oggi-vale-quasi-un-miliardo-di-euro

Il brand Vespa continua a essere un asset chiave nel portfolio del gruppo Piaggio. “Vespa è molto più di un brand di mobilità; simboleggia arte, design, tecnologia e divertimento”, ha affermato Michele Colaninno, consigliere delegato per strategia, prodotto e innovazione del gruppo. “Vespa è un’icona di stile: la sua unicità lo rende uno dei brand più ammirati e desiderati, appartenente al mondo premium così come a quello moda e lifestyle. Abbiamo quindi chiesto a Interbrand, brand consultancy leader a livello mondiale, di determinare e analizzare il valore finanziario del marchio Vespa”.

“Design, lifestyle e tradizione italiana”

Lo studio indica Vespa come “un brand unico e riconosciuto a livello mondiale, grazie alla sua perfetta combinazione di design, lifestyle e tradizione italiana” e attesta il valore economico del brand Vespa a 906 milioni di euro.

“Il termine ‘iconico’ è abusato, ma non c’è davvero altro modo per definire questo brand”, ha affermato Manfredi Ricca, global chief strategy officer di Interbrand. “Vespa è un brand storico ma in continua evoluzione, profondamente italiano e amato a livello globale. Premium e allo stesso tempo inclusivo. Il nostro lavoro di valutazione non solo mette in numeri il suo successo ma mostra anche che Vespa è un unicum: un asset tra mobilità, espressione e cultura”.

Cosa determina il valore del brand

Nel determinare il valore economico del brand Vespa, Interbrand ha utilizzato tecniche di valutazione finanziaria comprovate e proprietarie, incorporando una serie completa di insight, dati di mercato e studi quantitativi condotti nei 10 mercati di riferimento di Vespa. Tra i fattori chiave che contribuiscono alla forza competitiva del brand svolgono un ruolo primario distinctiveness e affinity. La prima mette in luce il grado di differenziazione all’interno del settore di riferimento, grazie all’unicità e alla riconoscibilità del design dei suoi veicoli e al patrimonio culturale che caratterizza questa icona italiana. La seconda evidenzia i forti sentimenti positivi dei clienti nei confronti del brand.

Il 2021 ha rappresentato un anno significativo per Vespa che ha festeggiato il suo 75° anniversario con il lancio di Vespa 75th Special Series e raggiunto il traguardo 19 milioni di esemplari prodotti e venduti dal 1946 a oggi, un risultato ottenuto negli ultimi 12 mesi. Vespa ha anche riscosso successo ampliando il proprio ecosistema lanciando la nuova Vespa 946 Christian Dior, avviando una collaborazione con Justin Bieber e ottenendo una risonanza globale con il film Disney Pixar “Luca” in cui lo scooter italiano è parte integrante del film.

L’articolo “Unico e riconosciuto a livello mondiale”: il brand Vespa oggi vale quasi un miliardo di euro è tratto da Forbes Italia.