“Speranza, perché non risponde?”. Gli ostaggi del green pass: a “Striscia” testimonianze da brividi | Video

Valerio Staffelli a Striscia la Notizia è tornato a parlare della positività al Covid 19 e della sospensione automatica del Green Pass. Purtroppo, però, il meccanismo non sembra funzionare alla perfezione e così tante persone hanno ancora il certificato attivo nonostante la positività accertata. Allo stesso tempo c’è chi, pur essendo guarito ormai da giorni ed essendo risultato negativo al tampone, ha ancora il Pass sospeso ed è quindi impossibilitato a tornare alla vita normale.

Si tratta di veri e propri “ostaggi del sistema”, come li ha definiti l’inviato del tg satirico. Uno degli spettatori di Striscia ha denunciato: “Ho avuto il Covid il 5 gennaio, il 12 ero negativa. Mi avevano bloccato il green pass ma ad oggi sto ancora aspettando il nuovo“. Un’altra ancora ha raccontato: “Ho fatto la terza dose il 16 dicembre e non ho ancora ricevuto il green pass, quello che ho adesso sta per scadere, nessuno mi ha saputo dare una risposta. Sono anche disabile e questo è un problema in più perché non posso neanche andare negli uffici per chiedere di persona”.

Qui il servizio di Striscia la Notizia sugli ostaggi del green pass

Un altro spettatore ha detto: “A metà dicembre sono risultato positivo al Covid, ma adesso per andare a lavorare sto facendo i tamponi in farmacia perché sono in attesa del green pass da guarigione che non è ancora arrivato”. Alla fine del servizio, allora, Staffelli ha invocato l’intervento di Mario Draghi e Roberto Speranza. “Perché non rispondete? Gli italiani hanno una barba di queste storie, cerchiamo di sistemare la situazione perché non si può andare avanti così”.