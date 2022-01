Oroscopo di Paolo Fox weekend 22 e 23 gennaio: cosa dicono le stelle segno per segno!

Ariete – In questo weekend vi vengono in mente tante idee vincenti, le stelle consigliano vivamente di realizzarle. È importante tenere sotto controllo i vostri stati d’animo. La settimana si conclude con la Luna opposta, potreste prendere tutto troppo di petto.

Toro – La vostra forma fisica e mentale è invidiata da tutti. All’orizzonte s’intravvedono delle novità. Vi sentirete amati proprio come piace a voi e avrete ottime possibilità. In questo periodo fertile sfornate tante idee e potreste fare anche incontri rivelatori. Qualcuno potrebbe farvi una proposta di lavoro davvero allettante. Avete la forza di vivere l’amore al massimo.

Gemelli – Il weekend parte in maniera difficile, ci vuole prudenza. In amore, siete polemici e l’atteggiamento del vostro partner potrebbe infastidirvi. L’agitazione che avete dentro è anche positiva, perché potete capire quello che non vi piace fare.

Cancro – È un periodo positivo per far valere le vostre idee e il vostro talento. In amore, l’oroscopo di Paolo Fox consiglia di fare attenzione a non rivangare troppo gli eventi passati e trapassati. Avete un’energia discreta, cercate di non essere irrequieti ma affidatevi alle vostre capacità. Nessun problema per quanto riguarda la sezione dedicata alla salute.

Leone – Sono in entrata alcuni pagamenti. Ci sono tensioni nell’ambiente in cui lavorate, accettare nuovi incarichi significa caricarsi di troppe responsabilità. In arrivo nuove occasioni da cogliere al volo, la giornata di domenica può portare qualche risorsa.

Vergine – In arrivo nuove proposte, questa volta non tiratevi indietro. L’amore vi sprona a prendere una decisione definitiva; se avete perso la testa per una persona, fate il primo passo. La settimana si conclude con Giove opposto, che vi mette in guardia sul rinnovo di alcuni accordi. Possibili contrasti, prendete tempo.

Bilancia – È importante trovare gli spazi per voi stessi. Le stelle di questo weekend consigliano di organizzare bene ogni cosa e di mettere a punto le iniziative. Non si esclude la nascita di nuovi amori. Dovete uscire più spesso, socializzare di più, farvi notare di più, altrimenti rischiate di isolarvi. Vivete il fine settimane in allegria. Con le persone dei Gemelli e dell’Acquario c’è una buona intesa.

Scorpione – Finalmente avete risolto tutte le incomprensioni del passato e, con la persona giusta al vostro fianco, sarete amabili e affascinati. Occhi alle spese extra: non esagerate con i soldi. Arrivano novità dal punto di vista amoroso: nascite, matrimoni, convivenze. Frequentate una persona, il momento è positivo per vivere grandi storie.

Sagittario – Non è il periodo adatto per prendere una decisione importante. Non sopravvalutate le vostre capacità, potreste combinare un pasticcio. La giornata di domenica vi regala una bella dose di vitalità da riversare in amore.

Capricorno – Weekend all’insegna della passione, non vi mancheranno grinta e forza di decisione. Siete troppo critici soprattutto nella giornata di sabato. Le stelle di questo fine settimana favoriscono i nuovi incontri, le nuove conoscenze. In amore, siete molto disponibili e avete un bellissimo slancio emotivo.

Acquario – Questo fine settimana vi vede molto carichi. Nella serata di sabato avrete tanta voglia di stare accanto alla persona che amate. Attenzione, però, alle spese. Non si esclude un ritorno di fiamma. La serata di domenica vi dà la possibilità di riscattarvi.

Pesci – Prudenza e pazienza, una persona potrebbe farvi perdere le staffe. Se è possibile, evitate ogni tipo di discussione. Tenete sotto controllo il nervosismo, meglio non compromettere una situazione astrologiche costruttiva. Parlando di incontri, cercate di selezionarli bene.

Durante il weekend potreste ricevere nuove proposte e inviti: accettate senza timore e riscoprirete la gioia di trascorrere in compagnia momenti di leggerezza e serenità. Finalmente potrete, durante le giornate di sabato e domenica, pretendere i compensi che vi meritate sul lavoro, non avendo più nessun blocco interiore causato da sensi di colpa.

