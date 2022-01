Oroscopo di Barbanera 21 gennaio: il tempo vi darà ragione questo venerdì

Ariete (21/3 – 20/4) – Qualcuno vorrebbe imporvi il suo punto di vista senza preoccuparsi delle vostre esigenze, e voi manifesterete con decisione il vostro dissenso.

Toro (21/4 – 20/5) – A favorirvi ci sarà la Luna in Vergine vivacizzata dal trigono di Urano nel vostro cielo. Vi sentirete sicuri di voi e saprete prendere iniziative vincenti.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Essendo la Luna dispettosa in Vergine, con il partner qualche fraintendimento in vista, a causa della vostra difficoltà ad esprimere ciò di cui avete bisogno.

Cancro (22/6 – 22/7) – Tenete dentro tutto quello che provate e ci ruminate su, ma non è la cosa più indicata per ristabilire l’intesa di coppia. Puntate su dialogo ed empatia.

Leone (23/7 – 23/8) – Non è proprio il caso, con Saturno contro, di chiedere ciò che vi spetta. Abbiate ancora un po’ di pazienza, e intanto procedete per la vostra strada.

Vergine (24/8 – 22/9) – Grazie alla Luna che va a braccetto con Urano e Venere, gli affetti saranno un’oasi di tranquillità: non guastate l’armonia con nervosismi fuori luogo.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Una maggiore attenzione e lungimiranza potrebbero aiutarvi a cogliere in tempo problematiche che, in prospettiva, potrebbero procurarvi complicazioni.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Con Giove in trigono, se cercate un’occupazione, spulciate fra i siti internet, i giornali con offerte di lavoro, inviate curriculum. Non dovete demordere.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Risolverete in modo rapido ed efficace una questione complessa. Sarete apprezzati per coscienziosità e correttezza e un collega vi dimostrerà stima e lealtà.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Per merito della Luna in trigono a Venere, se siete soli, un incontro vi spiazzerà. Dovrete fare una scelta: far finta di nulla o mettervi in gioco totalmente.

Acquario (21/1 – 19/2) – Con Saturno che staziona in casa vostra che vi rende un po’ indolenti, in serata sforzatevi e fate una rigenerante passeggiata nella natura.

Pesci (20/2 – 20/3) – Novità in vista. Farete degli incontri, che riusciranno a stuzzicare la vostra curiosità e allargheranno positivamente il vostro panorama esistenziale.

