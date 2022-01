“nonostante-il-vaccino…”.-alessia-macari,-il-parto-della-ciociara-di-avanti-un-altro:-un-incubo-lungo-4-giorni

La “Ciociara” di Avanti un altro è diventata mamma, ma per Alessia Macari non è stato un parto facile. La giunonica showgirl e il compagno, il calciatore tedesco Oliver Kragl, sono diventati genitori della piccola Neveah. L’annuncio sui social è arrivato dalla stessa Macari, senza nascondere la brutta sorpresa: sia lei che il marito infatti sono risultati positivi al Covid e dunque, come da regolamento dall’inizio della pandemia, in sala parto Kragl non è stato ammesso, per questioni di sicurezza sanitaria.

“Il giorno prima di essere ricoverata – scrive la Ciociara, 28 anni – sia io che Olli siamo risultati positivi al Covid-19 nonostante, ci tengo a sottolinearlo, da sempre abbiamo osservato scrupolosamente tutte le precauzioni compresa la vaccinazione“. Per poi aggiungere: “Sono stata quindi costretta a partorire completamente da sola, senza mio marito. La bambina è negativa, ma è stata comunque trasferita in un altro reparto e io non l’ho potute vedere per 4 giorni, tempo che mi è sembrato una eternità”. Come darle torto.

Gli ultimi giorni di gravidanza peraltro erano state funestate dalla ricomparsa di uno stalker, che ha ricominciato a insultare e minacciare di morte la showgirl. Un incubo a occhi aperti, che va avanti da anni nonostante le denunce. “Ti cavo gli occhi dalle orbite“, una delle cose scritte dall’aggressore verbale, che si dice intenzionato a colpirla con un martello per lasciarla paralizzata. “Pensavo fosse sparito… – si è sfogata lei -. Dopo tre denunce sta ancora sui social. Mi hai terrorizzato da marzo, lasciami in pace!. Dopo averlo bloccato ancora continua, dov’è la famiglia di quest’uomo?”.

