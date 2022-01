covid-italia,-bollettino-protezione-civile-e-contagi-regioni-20-gennaio

(Adnkronos) – Il bollettino covid Italia di oggi, giovedì 20 gennaio 2022, con numeri, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti nel Paese, mentre si discutono eventuali modifiche al sistema che prevede zona rossa, arancione e gialla. I numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Veneto e Piemonte, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi.

Sono 21.833 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 20 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 32 morti nelle 24 ore. Sono 27.3895 gli attuali positivi, 1.806 i ricoverati in area medica e 204 nelle terapie intensive.

Sono 8.333 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 20 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 8 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 63.243 tamponi

I nuovi casi per provincia – Bari: 2.764; Bat: 934; Brindisi: 761; Foggia: 1.269; Lecce: 1.437; Taranto: 1.061; Residenti fuori regione: 62; Provincia in definizione: 45. Le persone attualmente positive in Puglia sono 133.483. In ospedale, i pazienti covid ricoverati in area non critica sono 691. In terapia intensiva, 63 persone.

Sono 33.676 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 gennaio 2022 in Lombardia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 131 decessi.

Da inizio pandemia sono 36.257 le vittime in Lombardia. I nuovi tamponi effettuati sono 153.143 mentre il rapporto positivi/tamponi si attesta al 21,99%. Salgono i ricoveri in area medica: sono 3.719 (+41) mentre i pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 271 (+6).

Sono 9.644 i nuovi positivi al Covid registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 3.200 nuovi casi, a Brescia 5.353, a Como 1.787, a Cremona 1.199, a Lecco 1.025, a Lodi 701, a Mantova 1.577, a Monza 3.041, a Pavia 1.777, a Sondrio 613 e a Varese 2.717.

Sono 2.785 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 gennaio 2022 in Calabria, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 14 morti.

I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 15.230 tamponi effettuati. Sono +1.660 i guariti. In totale 1.766 decessi da inizio pandemia. Il bollettino, inoltre, registra +1.111 attualmente positivi, -4 ricoveri (per un totale di 435) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 35).

Sono 16.977 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 20 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati registrati su 102.720 tamponi. I soggetti positivi all’antigenico sono 10.954, quelli positivi al molecolare sono 6.023. Registrati altri 24 morti. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 1.331. In terapia intensiva, 99 persone.

Sono 1.432 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 20 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati sulla base di 5.254 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 25.354 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 30 (3 in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 265 (4 in più di ieri ). Sono 21.885 i casi di isolamento domiciliare (163 in più di ieri). Si registrano 3 decessi: una donna di 78 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna, una di 84 anni, residente della provincia di Sassari, e una di 87 anni, residente della Città Metropolitana di Cagliari.

Sono 13.423 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 20 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 15 morti. A Roma, segnalati 6.219 casi.

“Oggi nel Lazio, su 27.832 tamponi molecolari e 79.673 tamponi antigenici per un totale di 107.505 tamponi, si registrano 13.423 nuovi casi positivi (-1.111), sono 15 i decessi (-3), 1.915 i ricoverati (+27), 202 le terapie intensive (-2) e +5.210 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,4%. I casi a Roma città sono a quota 6.219”, dice in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Sono 13.720 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 gennaio in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 24 morti. I nuovi casi (5.894 confermati con tampone molecolare e 7.826 da test rapido antigenico) portano il totale a 628.124 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus: sono il 2,2% in più rispetto al totale del giorno precedente.

I guariti crescono del 2,3% e raggiungono quota 440.184 (70,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 22.921 tamponi molecolari e 55.520 tamponi antigenici rapidi, di questi il 17,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 179.991, +2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.454 (13 in più rispetto a ieri), di cui 124 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano 24 nuovi decessi: 15 uomini e 9 donne con un’età media di 80 anni.

Sono 20.140 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 20 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 33 morti. I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 71.690 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 29.996 molecolari e 41.694 test antigenici rapidi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 28,1%.

Sono 4.004 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 gennaio 2022 in Abruzzo, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 6 decessi. I nuovi casi di positività portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 180.855. Dei positivi odierni, 2.554 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 96670 dimessi/guariti (+248 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 81459 (+3748 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 69054 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Sono 418 i pazienti (+7 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 40 (+3 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 81001 (+3738 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Sono 5.238 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 20 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 8 morti. Nel dettaglio, su 9.736 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.199 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 12,32%.

Sono inoltre 23.997 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4.039 casi (16,83%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 40, così come gli ospedalizzati in altri reparti che calano a 429, come comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Sono 1.396 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 20 gennaio. Si registrano inoltre altri 4 morti. 7.055 i tamponi (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore. Con loro si conteggiano anche i tamponi rapidi. Le persone decedute risiedevano a Potenza, Lauria, Viggianello e Tursi e dall’inizio dell’emergenza il numero dei morti sale a 643. I lucani guariti o negativizzati sono 735. I ricoverati per Covid-19 sono 95 (+2) di cui 4 (+1) in terapia intensiva: 51 (di cui 3 in TI) nell’ospedale di Potenza; 44 (di cui 1 in TI) in quello di Matera.

Nel complesso, considerando che i nuovi contagiati lucani sono 1.375, gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 15.881. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 5.145 somministrazioni. Finora 457.052 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (82,6 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 418.749 hanno ricevuto la seconda (75,7 per cento) e 250.820 sono le terze dosi (45,3 per cento), per un totale di 1.126.621 somministrazioni effettuate.

Sono 540 i contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 20 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrato un morto. I positivi attuali sono 6.061 di cui 5.977 in isolamento domiciliare, 78 ricoverati in ospedale, 6 in terapia intensiva. Da inizio pandemia i morti sono stati 499 nella Regione.