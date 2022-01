Vincenzo Tundo è il nuovo direttore commerciale e marketing di San Benedetto

Novità in casa San Benedetto. Il gruppo diretto da Enrico Zoppas ha reso noto che dal primo gennaio Vincenzo Tundo, inserito da Forbes Italia tra i 100 direttori marketing e comunicazione di successo per il 2021, è il nuovo direttore commerciale e marketing Italia della società, con l’obiettivo di supportare la direzione aziendale nel consolidamento del suo percorso di crescita.

LEGGI ANCHE: “Così Acqua Minerale San Benedetto vuole educare i propri consumatori al benessere”

L’esperienza di Vincenzo Tundo

Vantandoa un curriculum con oltre 30 anni di esperienza in società multinazionali di beni di consumo in Italia e all’estero, Vincenzo Tundo dal 2008 è alla guida della direzione marketing e trade marketing Italia di San Benedetto. Supportando, tra i vari progetti, il posizionamento ambientale del gruppo, che ha visto il riorientamento di tutta l’attività industriale di sviluppo prodotto e di processo verso l’ecosostenibilità.

Avvocato e Master in Business Administration alla SAA di Torino, inizia il suo percorso professionale in Danone Birra Peroni. Per poi intraprendere un’esperienza internazionale in Lussemburgo nel gruppo Ferrero, ricoprendo diverse posizioni fino a quella di responsabile per l’innovazione sulla categoria Praline. Successivamente entra in Arena Alimentare come direttore marketing e trade marketing per tutte le divisioni dell’azienda.

Nuova nomina anche per Mirko Ferrari

Contestualmente, San Benedetto ha anche nominato Mirko Ferrari come nuovo direttore vendite Italia del canale modern trade.

Dopo solide esperienze commerciali maturate in aziende FMCG come Henkel ed Heinz, Ferrari entra in San Benedetto nel 2012 con il ruolo di trade marketing manager. Successivamente, nel 2015, al manager viene affidato il ruolo di Direttore commerciale e marketing della filiale spagnola del druppo, ruolo che ricopre con successo fino a giugno 2021. A Ferrari viene oggi affidata la responsabilità delle vendite nel canale moderno per tutte le categorie e brand del Gruppo (Acqua Minerale, The, Bibite gassate, Succhi e Sport drinks).

L’articolo Vincenzo Tundo è il nuovo direttore commerciale e marketing di San Benedetto è tratto da Forbes Italia.