la-pupa-e-il-secchione-2022,-in-giuria-un-ex-ballando-con-le-stelle?

La Pupa e il Secchione 2022 è ancora in via di formazione ma sono tanti i rumors a partire dalla conduzione: cosa sappiamo finora

La Pupa e il Secchione 2022 è pronto a tornare ma di ufficiale al momento non c’è nulla. Neanche il nome di chi guiderà il programma anche se non dovrebbero esserci molti dubbi.

Da tempo infatti si parla di Barbara D’Urso. Anche sulle modalità ci sono punti interrogativi. Forse gli autori hanno già preso le decisioni ma ancora non sono state comunicate. Innanzitutto si parla del ritorno in studio per i concorrenti e le prove, aspetto sul quale si resta in attesa.

Oltre a ciò c’è da stilare la lista dei giurati. Nelle passate edizione i componenti non erano fissi e non si sa se i giurati lo saranno quest’anno con l’eventuale e probabile ritorno in studio.

La Pupa e il Secchione 2022, i nomi per la giuria: oggi due nuovi

Ma chi saranno? Le indiscrezioni degli ultimi giorni si interrogano sulle figure che dovranno giudicare. È già arrivato il rifiuto di Cristiano Malgioglio che ha ringraziato Mediaset per aver pensato a lui.

Sono tre i nomi che circolano principalmente, argomento già trattato da Dagospia. Si tratta di Antonella Elia, Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Oggi Giuseppe Candela, firmatario della rubrica A lume di candela, ha scritto che dei tre Antonella Elia è in pole rispetto agli altri due che comunque non sono da escludere.

Ma oggi Candela di nomi ne ha aggounti altri due: la scrittrice ed opinionista Barbara Alberti e Federico Fashion Style che ha partecipato a Ballando con le Stelle. Nel frattempo si resta anche in attesa della data d’inizio.

