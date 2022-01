gf-vip-6,-lite-furibonda:-“buttata-fuori-dal-confessionale”

GF Vip 6, nella casa il clima è rovente dopo lo scontro tra le due concorrenti che non sono mai andate d’accordo

Tante novità nella giornata di oggi dalla casa di Cinecittà. Prima la polemica per le parole pronunciate da Nathaly Caldonazzo a sfondo omofobe che hanno scatenato l’ira del web, poi la lite tra due che non si sono mai viste di buon occhio.

Le protegoniste della vicenda sono Valeria Marini e Soleil Sorge. L’influencer italo-americana in un modo o nell’altro riesce sempre a portare i riflettori su di sé, diventando una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del reality. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capre cos’è successo nelle ultime ore.

GF Vip 6, lite Sorge-Marini: i motivi

Tutto è nato nel giorno del compleanno di Katia Ricciarelli. La soprano è molto legata proprio e Soleil e a Manila Nazzaro. A entrambe ha proposto di andare in confessionale per registrare un video in occasione della festa. Le due ovviamente sono state ben contente di accompagnarla.

A quel punto pare che la showgirl volesse entrare anche lei e lì è scoppiato il finimondo con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Sembra che Soleil abbia chiuso la porta porta, impedendo l’ingresso della Marini. All’uscita l’ex di Vittorio Cecchi Gori ha voluto chiarire il fatto, ‘affrontando’ Soleil alla quale ha detto di essere stata buttata fuori dal confessionale.

Anche se nn se lo merita, l’amore incondizionato di #SoleilSorge verso Katia, l’ha portata a difenderla quando, come sempre valeria, si stava infilando nel confessionale, dove doveva entrare solo Katia e Sole nn l’ha fatta entrare. Valeria inventa che l’ha spinta #gfvip — Gli occhi e gli abbracci di Soleil (@AntoSoleKat) January 19, 2022

L’infuencer ha prima tenuto a chiarire i modi, dicendo che non doveva rivolgersi con certi atteggiamenti, poi ha negato di averla buttato fuori. Soleil infine ha voluto evidenziato che la Marini voleva intrufularsi in un video per il quale non era stata invitata.

