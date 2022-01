adriana-volpe-risponde-a-sonia-bruganelli:-nuove-frecciatine-tra-opinioniste

Adriana Volpe dopo l’intervista di Sonia Bruganelli non le manda a dire. Su Intagram la reazione della conduttrice

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel Grande Fratello Vip 6 condividono solo il ruolo di opinioniste. Per nient’altro potrebbero sedersi dalla stessa parte perché su tutto c’è disaccordo.

Da quando è cominciata l’edizione del Gf è sempre stato così, con frecciatine scagliate a vicenda fino alle liti a viso aperto. L’ultimo capitolo del loro pessimo rapporto è avvenuto oggi.

Sonia Bruganelli in un’intervista al settimanle Chi, diretto proprio da Alfono Signorini, ha innanzitutto rivelato quale sarà il suo prossimo futuro, se ci sarà o meno nella successiva edizione del Gf Vip, ma ha poi attaccato di nuovo la Volpe.

Adriana Volpe risponde a Sonia Bruganelli, risposta e contrattacco: il battibecco continuo

La moglie di Paolo Bonolis ha detto ad Adriana di “stare serena”, spiegando cosa succede dietro le quinte del programma. Ha affermato che ogni qualvolta lei parla con qualche autore, la Volpe si avvicina pensando che “possa aver scoperto chissà quale segreto”.

Per questioni anagrafiche, ha aggiunto, lei potrebbe essere la sorella maggiore ma che si comporta come faceva suo fratello minore per avere attenzione dalla madre.

La risposta di Adriana Volpe è arrivata subito. “Brava Sonia, hai ragione. Tu rispetto a me sei piccola, piccola, piccola, e non mi riferisco ovviamente nè all’età nè all’altezza”, ha detto in una storia sul proprio profilo Instagram. “Di grandi – ha proseguito – ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi”.

Come se non bastasse, a gettare benzina su fuoco è arrivata la controrisposta di Sonia che sempre via Instagram ha postato la storia della Volpe scrivendo “Anche oggi Adriana Volpe serena domani”, riprendendo quanto detto a Chi.

