stefano-de-martino-ha-riconquistato-belen:-ecco-la-prova-schiacciante

Se tre indizi fanno una prova nel caso del riavvicinamento tra Stefano De Martino e Belen siamo ben oltre la mezza dozzina. Ecco cosa accade tra il presentatore e la soubrette

La soubrette dopo aver lasciato Antonino Spinalbese è segnalata in rapido riavvicinamento con l’ex Stefano De Martino. I dettagli

Come diceva Agatha Christie “tre indizi fanno una prova”, ma a che cosa siamo di fronte se gli indizi sono più di una mezza dozzina? Non parliamo di libri gialli e omicidi ma di cronaca rosa ai massimi livelli.

Il tema è il presunto riavvicinamento tra Stefano De Martino e Belen storia nata nel 2012 ad Amici di Maria De Filippi, coronata dal matrimonio del 20 settembre 2013 e dalla nascita del piccolo Santiago.

Nel 2015 Belen e Stefano si separano ufficialmente per poi tornare insieme in un breve periodo tra la metà del 2019 ed il lockdown. Dopo l’ultima rottura con De Martino la soubrette italo-argentina ha avuto una storia, breve ma molto intensa, con il fotografo ed hair stylist Antonino Spinalbese.

Belen e Stefano De Martino tornano insieme?

Dal rapporto tra i due nel luglio del 2021 è nata la piccola Luna Marì. Ma come ampiamente documentato anche dal nostro sito il rapporto è già terminato con Spinalbese tornato ormai da mesi nella casa da single e Belen che a Natale è andata in Uruguay in compagnia dell’amica Patrizia Griffini.

Ma al ritorno la sorpresa. Ad attendere Belen all’Aeroporto c’era Stefano De Martino ed il gossip ha iniziato a viaggiare. La spiegazione prevalente è che i due sono sempre genitori di Santiago e che De Martino voleva vedere il piccolo.

Ma poi, come documenta il popolare sito di gossip Whoopsee, è scattato altro. Belen ha dormito per ben due notti a casa dell’ex compagno e lo ha fatto in maniera “furtiva” mettendo in atto ogni comportamento possibile per disorientare e depistare, senza successo, i paparazzi. Paparazzi che, annusata la questione, si sono riversati in massa sotto le finestre della (ex?) coppia.

Ricapitoliamo. Belen lascia Spinalbese senza spiegazioni, viaggia da sola per diverse settimane, appena torna a Milano viene accolta da De Martino e dorme per due notti a casa sua. Un nuovo inizio è solo una congettura? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

