Single ma non troppo, chi è la protagonista Dakota Johnson

Dakota Johnson è la protagonista di SIngle ma non troppo diretto da Christian Ditter tratto dall’omonimo romanzo di Liz Tuccillo

33 anni, Dakota Johnson è un attrice e modella americana e veste i panni di Alice, la protagonista della storia che racconta varie sfaccettature di un rapporto amoroso ma innanzitutto come vivere con sé stessi la condizione di single.

La giovane al centro della trama è fidanzata dai tempi del collage con Josh e decide di lascianrlo, o meglio, di allonranarsi da lui per un po’. Cambia aria e si trasferisce a New York per fare l’assistente legale, condividendo la casa con la sorella ginecologa.

A lavoro diventa amica di Meg, una ragazza stravagante che ama divertirsi e fa durare le storie massimo una notte. È lei che presenta Tom ad Alice, un barista che ha avuto molto donne per rapporti brevi.

Riesce a conquistare anche lei e passano la notte insieme ma la giovane resta perplessa quando lui le dice di non voler rapporto duraturi ma solo superficiali.

Superata la ‘prova’, incontra il suo storico fidanzato per dirgli che ora è veramente pronta per vivere per stare con lui, ma resta di stucco quando Josh le dice che sta vedendo un’altra persona.

Single ma non troppo, Dakota Johnson figlia d’arte

Figlia degli attori Don Johnson e Melanie Griffith e nipote di Tippi Hedren, anche lei attrice, ha esordito 10 anni nel film Pazzi in Alabama dove ha vestito i panni di una bambina figlia di un personaggio intepretata dalla vera madre.

Il grande successo l’ha raggiunto quando viene scelta per il ruolo di Anastasia Steele nella saga di Cinquanta sfumature tratta dai romanzi della scrittrice inglese James. Per la televisione ha lavorato nelle serie Ben and Kate e The Office.

