“Sessualmente squallido, che roba è Berlusconi”. La professoressa insulta, la Gruber ride | Video

“Un fiatin squallido”. Rosi Braidotti, professoressa italiana di filosofia all’Università di Utrecht, in Olanda, si collega con Otto e mezzo su La7 e spara a zero su Silvio Berlusconi. Musica per le orecchie della padrona di casa Lilli Gruber, immaginiamo, visto che l’argomento utilizzato dalla sua ospite per sbarrare la strada del Quirinale al leader di Forza Italia è proprio quello “di genere” e sessuale. Una carta sempre buona, da 30 anni a questa parte. E infatti la conduttrice sorride a più riprese. Non solo, è il sospetto, per cortesia della sua interlocutrice.

“Ci eravamo abituati a questo tandem meraviglioso di personaggi dignitosi, competenti e onesti che sono Mattarella e Draghi e ora dobbiamo ricominciare a scusarci e spiegare…”, esordisce la professoressa a proposito del “ritorno dell’impresentabile Berlusconi”. Lo definisce “un momento di sgomento e sorpresa”. Secondo la Braidotti, a Berlusconi si rimprovera all’estero “l’età e lo stato di salute, Prodi si è ritirato per meno e Biden sta meglio di Berlusconi”.

Poi il resto: i procedimenti giudiziari, a cominciare ai guai col fisco. Poi la bordata: “Incarna un modello di eterosessualità di stampo tardo patriarcale che non fa più parte del nostro mondo. Ed è un fiatin squallido. Lui si definisce la normalità ma qui di normale non c’è nulla. Lui è il bunga bunga sono la stessa cosa. Se viene eletto restituisco il passaporto, come De Benedetti”.