Oroscopo di Paolo Fox 20 gennaio: giovedì favoloso in amore e lavoro

Ariete – avete bisogno di un po’ di tempo solamente per voi stessi, stare soli vi aiuterà a prendere le decisioni migliori per voi ed il partner. Progetti bloccati sul lavoro in questo periodo, meglio attendere con pazienza.

Toro – qualsiasi cosa volte dire, ditela solamente nel pomeriggio, la mattina è un po’ già di corda per voi. Meglio chiarire le vostre posizioni sul lavoro in vista di un fine settimana particolarmente favorevole.

Gemelli – più marzo si avvicina, e più l’amore comincerà ad essere protagonista delle vostre vite. Sul lavoro ci sarà a breve un periodo di forti revisioni dei conti.

Cancro – nel pomeriggio grande recupero psicofisico, sino ad allora, fareste bene a non affaticarvi in discussioni inutili. Sul lavoro molte opportunità, ma non è il caso di agitare troppo le acque.

Leone – avete bisogno di un po’ di attenzione verso voi stessi, è necessario valutare bene le emozioni di cui avete bisogno. Per il lavoro, sarebbe il caso di programmare una pausa.

Vergine – pomeriggio trionfante, con la Luna che entra a pieno diritto nel vostro segno zodiacale. Sul lavoro i pianeti allineati vi sorridono, incontri fruttuosi e positivi.

Bilancia – se avete da tempo altre storie, ma siete comunque attratti da un’altra persona, prendetevi tempo fino a marzo. Anche sul lavoro, le grandi soluzioni arrivano solamente con la primavera.

Scorpione – pomeriggio di gran lunga migliore della mattinata per i sentimenti. Sul lavoro, migliora nettamente la situazione, approfittatene per raggiungere i vostri traguardi oggi.

Sagittario – nel pomeriggio un po’ di turbolenze, potreste ritornare a discuter con qualche persona cara. Sul lavoro, non abbiate paura di lanciarvi in nuove sfide.

Capricorno – se c’è qualcosa che volete dire in amore, è meglio farlo entro le prossime 48 ore. Se non vi piacciono come lavorano altre persone o colleghi, beh, tagliate i ponti.

Acquario – oggi giornata di recupero per l’amore e le relazioni, non si escludono grandi ritorni. Sul lavoro, iniziate a guardare al futuro con energia e fiducia.

Pesci – nel pomeriggio potrebbe tornare un po’ di apatia, oppure la voglia di mettere alla prova il vostro partner. Sul lavoro ci sono molti progetti da discutere e vagliare con calma.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox 20 gennaio: giovedì favoloso in amore e lavoro proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.