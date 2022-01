oroscopo-dell’amore-e-della-seduzione-per-sole-donne:-scopri-cosa-dicono-le-stelle!

Gemelli – La prima cosa che devi imparare è che dentro di lui ci sono veramente due “gemelli”, quello terrestre e quello etereo, e che non sempre vanno d’accordo. Quello etereo è una giovane farfalla, bello come il sole, felice, luminoso. Quello “terrestre” è un intellettuale razionalista, che crede solo in ciò che vede, non si fida di niente, o meglio, vuole verificare tutto. I due Gemelli si alternano, in una sorta di gioco delle parti, seguendo il mito di Castore e Polluce. Dunque, tu che ti sei presa la briga di amare questi due Gemelli contenuti in un unico corpo, devi capire con chi hai a che fare, in ogni occasione. Le situazioni paludose e pesanti gli vanno strette, perciò non cercare di psicoanalizzarlo: fuggirà via più veloce del lampo. Non annoiarlo, non tediarlo, non legarlo; scoprirai che se gli lasci la sua libertà e i suoi spazi, tornerà. Viceversa, se lo opprimi, comincerai a scoprire il lato menzognero di lui, e ti sommergerà di bugie.

Lui ha bisogno di sperimentare le sue molteplici personalità sapendo che, ogni volta che torna da un viaggio nei suoi mondi eterei, ha la certezza di ritrovarti sempre. Non fargli mai domande dirette e inquisitorie: ti risponderà in maniera evasiva; lascia che sia lui ad aprirsi, quando e come vorrà. In realtà ama parlare di sé e anche delle proprie emozioni, mantenendo però un certo senso dell’humour che applicherà agli altri ma anche a se stesso.

Il suo romanticismo non è mai melenso, bensì è frizzante come una coppa di champagne e le sue storie d’amore non sono mai drammatiche. Non essergli particolarmente devota, né tanto meno gelosa: anche la devozione gli provoca soffocamento. Hai presente le favole delle Mille e una notte? Ecco dovrai essere così: inventare e reinventare il vostro amore, stuzzicarlo sempre con idee nuove, divertenti e sensuali. Costruire una, cento, mille favole attorno a voi. Così, anche il Gemelli etereo, quello che ti ha fatto innamorare, rimarrà sempre vivo e saprà regalarti momenti indimenticabili!

Cancro – Dentro un uomo Cancro, anche nell’uomo d’affari, nel profondo giace più o meno inesplorato un “fanciullino”. Non un Peter Pan irresponsabile, come qualcuno forse lo dipinge, bensì un uomo sensibile, dolce, eternamente alla ricerca di un mondo “protetto” ove poter coltivare indisturbato i suoi interessi ed esprimere la propria creatività.

Se te ne sei innamorata, tieniti pronta ad entrare in una dimensione quasi da sogno, idilliaca, in cui i problemi concreti sono lasciati sullo sfondo.

Conquistarlo non è facile, richiede una sensibilità particolare, bisogna capire le sfumature dei suoi stati d’animo e partecipare alle sue emozioni. La giusta atmosfera è il primo, indispensabile passo per partire alla conquista: una cena a lume di candela, una passeggiata sulla spiaggia sotto la Luna, sua indiscutibile “Musa ispiratrice”, o una serata in un locale con musica soft e luci soffuse.

Il passato per lui è molto importante, poiché qualunque cosa una persona sia diventata oggi, lo deve a ciò che è stata ieri. Fatti mostrare le sue fotografie, quelle della sua infanzia, della sua famiglia, ma sappi che, se queste cose non ti interessano veramente, non sarà facile imbrogliarlo: con la sensibilità di cui è dotato, se ne accorgerà immediatamente e a quel punto sarai “out”. Infatti, proprio al fine di proteggersi, è molto selettivo: può avere tante storie, ma poche persone sono ammesse a far parte del suo mondo interiore. Punto dolente, è la madre, che spesso venera e anche se dovessi accorgerti che c’è fra loro un rapporto troppo intenso, sii molto prudente, poiché se pretendi che se ne liberi potrebbe essere lui a liberarsi di te.

Altro punto debole, è la sua permalosità, per cui dovrai essere sempre molto delicata. Insomma, amare un uomo Cancro è un’avventura, sì, ma nel mondo dei sentimenti. Tu dovrai essere in grado di badare anche a tutto il mondo là fuori, e quindi ti aspetta un compito molto arduo: in compenso, lui saprà regalarti un mondo di emozioni ineguagliabili.

Oroscopo Giorno per Giorno e iscriviti al gruppo qui

L’oroscopo sul tuo cellulare ogni giorno quando vuoi – CLICCA QUI

Leone – Ti aspetta un compito molto arduo.

Se hai l’animo della “geisha”, servizievole e devota, in un certo senso sei perfetta, ma non del tutto, e sai perché? Perché un Leone è comunque un felino, e che Felino! In amore, vuole la guerra, o per lo meno un minimo di competizione, altrimenti si annoia, e quindi, ciò che ti aspetta, è uno strano mix di devozione, mista a ribellione.

In realtà il Leone non vuole una donna sottomessa. Ciò che vuole è molto di più, vuole amorevolezza e la tua stima, dalla quale nasca la conseguente devozione. Si può dire che in un certo senso, vorrebbe essere il “tuo maestro di vita”.

E’ molto paterno, autorevole, generoso, ma giusto e se necessario, anche severo. Visti i tempi che cambiano, l’uomo Leone ha accettato il lavoro e l’indipendenza femminile, ma in cuor suo, potendo scegliere, vorrebbe una donna completamente a disposizione.

Lui dovrà restare al centro dei tuoi pensieri, dei tuoi desideri, dei tuoi obbiettivi. Il Leone ha bisogno di essere curato e accudito, e quindi dovrai fargli anche da “segretaria” 24 ore su 24! Ricordati che è un segno fisso e quindi, non pretendere mai di cambiarlo, poiché è una guerra persa in partenza. E soprattutto, non dargli troppi consigli, in quanto nel suo immaginario, è lui che elargisce consigli.

No, non è facile amarlo. Tuttavia, se trovi la giusta strategia, una volta arrivata al suo cuore, scoprirai che è davvero leale, luminoso, generoso e saprà essere per te un forte alleato verso tutte le avversità e le prove della vita.

Un uomo Leone stimato e rassicurato, nonché circondato di mille attenzioni, può davvero fare miracoli. Non combattere da sola, non ama le donne aggressive: preferisce essere lui a combattere per entrambi.

Vergine – È un cerebrale, dominato da Mercurio e quindi se vuoi far breccia nel suo cuore dovrai “catturare” prima la sua mente.

È un uomo abitudinario, legato alla sua routine quotidiana, perciò non pretendere che cambi per te il suo modo di vedere il mondo. È preciso, analitico, logico , razionale, e ipercritico, per cui tenderà a scoraggiarti, incredulo del tuo amore. Tuttavia, non ti far fuorviare: dietro questo atteggiamento per certi versi indisponente, si celano timidezza e insicurezza. Se avrai il coraggio di procedere e superare le sue battutine sarcastiche, arriverai al “nucleo” della sua personalità che, smontata pezzo per pezzo, diventerà persino dolce, gentile, riservata, e capace di profondi sentimenti.

Scoprirai che la sua riservatezza in realtà cela una sorta di labirinto magico, intricato, pieno di conoscenza, curiosità, cultura mista a senso pratico, in cui potrai addentrarti sotto la sua guida preziosa.

Hai un problema? Ecco che lui avrà la soluzione pronta, oppure, se non ce l’ha a portata di mano, si attiverà e andrà a scartabellare fra i suoi libri o su internet finché non troverà quello che gli serve per aiutarti. Se vuoi conquistarlo e fargli un regalo, non spendere tanto, non apprezza le donne spendaccione, ma fagli un regalo utile e lo fari felice.

Non ama le donne appariscenti, perché lo intimidiscono e inoltre, non si sente in grado di dover lottare per una donna: è troppo timido, troppo riservato.

Se vuoi un uomo romantico, con cui vivere un’avventura entusiasmante, allora hai sbagliato persona, ma se cerchi un uomo che ti offra un mondo fatto di certezze, di fedeltà e serietà, allora hai trovato la persona giusta e stai certa che la vostra storia durerà a lungo.

Se vuoi conquistarlo, dovrai mettere in gioco le tue qualità intellettuali, discutere con lui, imparare cose nuove, leggere, informarti, essere sempre all’altezza della situazione.

Bilancia – Della Bilancia si sa che è un segno dominato da Venere, pianeta dell’amore e della bellezza. Pertanto, se il tuo Lui è un Bilancia, dovrai essere non solo bella, ma anche aggraziata, femminile, dolce e molto, molto elegante, soprattutto nel portamento. Tuttavia, pochi sanno che il secondo dominante del segno è Saturno, che lo rende razionale, freddo e molto tenace.

Quindi, alle già citate caratteristiche che devi possedere, ci devono essere anche quelle di assoluta serietà, rigore e costanza. E qui sta l’inghippo.

Molte donne rimangono abbagliate dalla sua gentilezza innata, dal suo corteggiamento dolce e romantico e credono che sia tutto zucchero e miele. E a lui fa comodo lasciar credere che sia così, perché in tal modo può svolazzare di fiore in fiore.

Tuttavia, se terrai conto di questo suo lato nascosto, lo stupirai e lo coglierai in contropiede.

Lui incentiva il tuo lato frivolo e “leggero”? Ebbene, tu dimostragli che sì, c’è in te questo lato di bellezza e soavità, unito però ad una grande serietà. Così lo spiazzerai.

Un’altra sua tendenza è quella di proiettare sulla partner il suo ideale di donna perfetta. Tutto ciò è pericoloso, poiché rischia di ritrovarsi dopo un certo tempo deluso della donna che ha, semplicemente perché diversa da ciò che lui immaginava. Dunque? Il tuo compito non è facile: si tratta di portarlo, giorno dopo giorno, a chiedersi e a scoprire cosa realmente vuole e soprattutto chi veramente vuole al suo fianco.

Perciò, sii prudente prima di lasciarti coinvolgere nelle sue idee matrimoniali: la Bilancia è il segno dei contratti legali, primo fra tutti il matrimonio, nei quali manifesta appunto la sua natura lucida e razionale. Se non avete compiuto un percorso dal “bello e romantico” al “freddo e razionale” ti ritroverai a fianco uno sconosciuto, completamene diverso dall’uomo disponibile e dolce che ti ha conquistata e allora saranno guai, ovviamente, e di tipo legale.

Scorpione– Se ti piace un uomo Scorpione non sai in che guaio ti sei cacciata. Dominato da Plutone, ti prenderà per mano e ti porterà giù, nel regno dell’Ade, nell’oscurità, nei meandri di una psiche complicata e tortuosa. Perciò, prima di partire per questo viaggio pericoloso, accertati di essere in grado di farlo. Lui è abituato sin dalla nascita a vivere nel profondo di se stesso e di solito è in grado di risalire. Ma se tu non sei abituata, o peggio, se non hai gli strumenti, stai molto attenta prima di decidere di scendere. Si dice che sia un segno molto attratto dal sesso e in parte è vero. Tuttavia, non si tratta di una sessualità semplice e spontanea, bensì di impulsi profondi, complicati e tortuosi. Siamo nel regno dell’erotismo, fatto di spunti cerebrali: è il sesso del cervello, che non scatta se non c’è lo stimolo mentale. Ecco perché l’uomo Scorpione difficilmente ama le donne perfette: preferisce di gran lunga quelle affascinanti ed erotiche, non le belle bambole. Inoltre, lui è proprio il “re” dell’abbigliamento sexy, meglio se nero. Non è facile amare e stare con un uomo Scorpione: per alcune donne è una “necessità” che sentono di dover affrontare, un modo di vivere guardandosi sempre dentro, per attivare una trasformazione interiore. Decisamente una sfida! Molti Scorpione amano tutto ciò che è occulto o esoterico; altri ne hanno il terrore. In tal caso, ricorda che “dietro ogni paura si cela un desiderio”; perciò affronta insieme a lui i suoi “demoni” e portalo , passo passo, a scoprire e valorizzare le immense potenzialità che cela dentro di sé. Un’ultima cosa, spesso l’uomo Scorpione è ambiziosissimo, perciò dovrai essere sempre al suo fianco, per incoraggiarlo, nei momenti “bui” in cui ti giurerà che tutti, soprattutto i capi, ce l’hanno con lui. Spesso è vero, in quanto è un segno solitamente molto invidiato per la sua intelligenza e acutezza di pensiero. Come compenso per tanta dedizione da parte tua, ti donerà fedeltà e grande passione, che non è poco.